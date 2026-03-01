Байден обвинил Трампа в попытке "украсть" выборы в США

Бывший президент США Джо Байден заявил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп может попытаться украсть промежуточные выборы в Конгресс 2026 года. Во время выступления перед демократами в Южной Каролине Байден призвал избирателей быть бдительными и активно участвовать в голосовании.

Байден обвинил Трампа в попытке "украсть" выборы. Фото из открытых источников

Джо Байден утверждает, что Трамп якобы пытается создать дополнительные барьеры для участия граждан в выборах и, таким образом, повлиять на их результат.

"В Америке власть пока принадлежит народу. И способ продемонстрировать эту власть — это прийти и проголосовать. Когда мы это делаем, это будут плохие новости для Дональда Трампа, и он это знает. Вот почему он пытается сводить все больше и больше барьеров. Он пытается украсть выборы, потому что знает, что не сможет получить ваши голоса, поэтому он сделает все возможное, чтобы вы не захотели голосовать, — сказал Байден.

Ранее Трамп заявлял, что исторически выиграющая президентские выборы партия часто теряет позиции на промежуточных. Чтобы этого не произошло, Трамп предположил, что "возможно и не стоит проводить выборы", ссылаясь на успехи своей администрации.

По информации The Washington Post, протрамповские активисты распространяли проект указа, предусматривающий расширение полномочий президента на выборах. В документе упоминается якобы вмешательство Китая в голосование 2020 года как потенциальное основание для ограничения голосования по почте и использования электронных систем. Трамп также продвигает законопроект, требующий подтверждения гражданства при регистрации избирателей и предъявления удостоверения личности для голосования. Критики считают, что подобные шаги могут усложнить доступ к выборам для части граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп намекнул на обход Конституции США, чтобы в третий раз стать президентом.

Также "Комментарии" писали, что назвали худшего президента США в истории: Трамп, Байден или Обама.