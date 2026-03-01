Байден звинуватив Трампа у спробі "вкрасти" вибори в США

Колишній президент США Джо Байден заявив, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп може спробувати "вкрасти" проміжні вибори до Конгресу 2026 року. Під час виступу перед демократами у Південній Кароліні Байден закликав виборців бути пильними та активно брати участь у голосуванні.

Байден звинуватив Трампа у спробі "вкрасти" вибори. Фото з відкритих джерел

Джо Байден стверджує, що Трамп нібито намагається створити додаткові бар’єри для участі громадян у виборах і таким чином вплинути на їх результат.

"В Америці влада поки що належить народу. І спосіб продемонструвати цю владу — це прийти та проголосувати. Коли ми це робимо, це будуть погані новини для Дональда Трампа, і він це знає. Ось чому він намагається зводити все більше й більше бар'єрів. Він намагається вкрасти вибори, бо знає, що не зможе отримати ваші голоси, тому він зробить усе можливе, щоб ви не захотіли голосувати", — сказав Байден.

Раніше Трамп заявляв, що історично партія, яка виграє президентські вибори, часто втрачає позиції на проміжних. Щоб цього не сталося, Трамп припустив, що "можливо, і не варто проводити вибори", посилаючись на успіхи своєї адміністрації.

За інформацією The Washington Post, протрампівські активісти поширювали проєкт указу, який передбачає розширення повноважень президента під час виборів. У документі згадується нібито втручання Китаю у голосування 2020 року як потенційна підстава для обмеження голосування поштою та використання електронних систем. Трамп також просуває законопроєкт, що вимагатиме підтвердження громадянства при реєстрації виборців і пред’явлення посвідчення особи для голосування. Критики вважають, що такі кроки можуть ускладнити доступ до виборів для частини громадян.

