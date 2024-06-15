Байден оригинально поздравил Трампа с Днем рождения: что пожелал

Президент США Джо Байден пошутил над своим вероятным оппонентом на выборах Дональдом Трампом во время поздравления с 78-м днем рождения. Как передает портал "Комментарии", пост с приветствием Байден обнародовал в соцсети X.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"С 78-летием, Дональд. Примите это от одного старика другому: Возраст – это лишь число. А вот выборы – это выбор", – отметил действующий президент США, тонко подметив, что экс-глава Белого дома не намного младше него.

К своему поздравлению Байден прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями Трампа.

В частности, в одном из кадров говорится, что Трамп пообещал быть диктатором, а Байден этого не делал.

Издание Independent сообщило, что республиканцы в Конгрессе подарили Трампу торт с 47 свечами, демонстрируя надежду, что он станет 47-м президентом США в ноябре.

Кандидат в президенты Америки будет праздновать день рождения в своем фан-клубе Club 47 USA в Вест-Палм-Бич. Чтобы посетить мероприятие, гости должны заплатить от $35 до $60 за вход. 5000 билетов уже распроданы.

Читайте также на портале "Комментарии" — после подписания соглашения о безопасности, президент США Джо Байден заявил, что Белый дом готовит "план победы" Украины, в соответствии с законом, предусматривающим предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным исследовательского центра Pew Research Center, доверие по всему миру к нынешнему президенту США Джо Байдену значительно выше, хотя и снизилось по сравнению с прошлым годом, чем к Дональду Трампу, который стремится занять президентское кресло в Белом доме.



