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Байден отреагировал на попытку покушения на Трампа

Джо Байден сделал первое заявление после попытки убийства Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании.

сегодня, 07:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на экс-президента Дональда Трампа. Байден заявил, что подобным инцидентам со стрельбой не место в США и призвал страну к объединению.

Байден отреагировал на попытку покушения на Трампа

Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа. Фото из открытых источников

Джо Байден выступил с речью в Рехобот-Бич, штат Делавер, после стрельбы на митинге Дональда Трампа и заявил, что "тщательно проинформирован" об инциденте. Президент США указал, что ждет разговора с Трампом после попытки его убийства и добавил, что сейчас с ним "все в порядке".

Впоследствии Байден опубликовал заявление на платформе X, где прокомментировал покушение на Трампа.

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", — написал Байден.

Также президент США осудил попытку убийства Трампа и призвал к объединению Америки.

"Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – добавил Байден.

Напомним, что в Пенсильвании на митинге Трампа было слышно несколько выстрелов. Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение уха. Также известно, что нападавший был убит и еще один человек погиб после стрельбы в Пенсильвании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом заявлении Трампа после покушения на него. Кандидат в президенты США рассказал, что получил ранение и поблагодарил Секретную службу.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, на котором видно, как в Дональда Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании.



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