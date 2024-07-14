Байден отреагировал на попытку покушения на Трампа

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Slava Kot
Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на экс-президента Дональда Трампа. Байден заявил, что подобным инцидентам со стрельбой не место в США и призвал страну к объединению.
Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа. Фото из открытых источников
Джо Байден выступил с речью в Рехобот-Бич, штат Делавер, после стрельбы на митинге Дональда Трампа и заявил, что "тщательно проинформирован" об инциденте. Президент США указал, что ждет разговора с Трампом после попытки его убийства и добавил, что сейчас с ним "все в порядке".
Впоследствии Байден опубликовал заявление на платформе X, где прокомментировал покушение на Трампа.
Также президент США осудил попытку убийства Трампа и призвал к объединению Америки.
Напомним, что в Пенсильвании на митинге Трампа было слышно несколько выстрелов. Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение уха. Также известно, что нападавший был убит и еще один человек погиб после стрельбы в Пенсильвании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом заявлении Трампа после покушения на него. Кандидат в президенты США рассказал, что получил ранение и поблагодарил Секретную службу.
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