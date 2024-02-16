Байден поручил провести прямые переговоры с РФ: о чем идет речь

Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести прямые переговоры с Россией об испытаниях ядерного оружия в космосе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Представитель Администрации США рассказал, что речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле. Однако Штаты и их союзники абсолютно серьезно относятся к угрозе со стороны Российской Федерации.

"Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США "испытывает серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных", — высказался американский чиновник.

По словам Кирби, президент США Джо Байден в связи с полученными данными распорядился провести брифинги для лидеров Конгресса, осуществить "прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, нашими союзниками и партнерами, а также другими странами мира".

В Белом доме также выразили непонимание решением председателя комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть разведывательные данные публично.

Соединенные Штаты сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.

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