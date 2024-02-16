В США Палата представителей объявила перерыв, не одобрив помощь Украине: что теперь

Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.

Перед объявлением перерыва в Палате представителей продолжались обсуждения помощи Украине и другим партнерам – конгрессмены решали, голосовать ли за документ в виде, согласованном Сенатом, или вносить в него поправки.

На данное решение Палаты представителей уже появилась реакция президента США Джо Байдена. Американский лидер в своем Twitter (X) отметил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, "не будет забыт".

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", — написал глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — республиканцы из Сената, поддержавшие законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, усиливают давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который не хочет выносить его на голосование. Тем временем, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что появились данные о новой угрозе нацбезопасности США. И данная угроза, как удалось разведать СМИ до официального брифинга по этому поводу, исходит от России. О чем говорят события и заявления последних дней в США? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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