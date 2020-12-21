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Главная Новости Мир США Байден привился от коронавируса - процедуру показали в прямом эфире
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Байден привился от коронавируса - процедуру показали в прямом эфире

Известно, что таким образом демократ стремится укрепить доверие американцев к лечению

сегодня, 23:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Как и писали несколько дней назад американские СМИ, вновь избранный президент США от демократов, привился от коронавирусной болезни. Вакцинация лидера американцев препаратом от фармацевтической компании Pfizer прошла в прямом эфире. Правда, в отличие от анонса,  супруга президента США Джилл Байден в прямом эфире вакцину не получила. Была ли она вакцинирована вообще — пока неизвестно. 

Байден привился от коронавируса - процедуру показали в прямом эфире

На видеозаписи видно, что Джо Байдену вводят в руку выше локтя препарат. Правда, медработник не продемонстрировал ни ампулу с препаратом, ни название вакцины, так что данное событие можно подвергнуть сомнению. После введения вакцины женщина заклеила место инъекции пластырем. 

Ранее,17 декабря, "Комментарии" писали о том, что новоизбранный 78-летний президент США Джозеф Байден собирается вакцинироваться от Covid-19 уже на следующей неделе. Об этом он рассказал журналистам Yahoo. По словам президента,  он не хочет лезть без очереди, но ему очень бы хотелось показать народу, что эта вакцинация полностью безопасна. На сегодняшний день команда Байдена работает над этим. Также гарант отметил, что вакцинацию будет проводить публично, перед народом.

Кроме того, порталу стало известно о том, что В США после вакцинации госпитализировали сотрудницу медицинского учреждения. В штате Аляска после вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 госпитализировали медицинскую работницу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что медик получила прививку вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Однако, уже во вторник у нее ухудшилось самочувствие, что привело к немедленной госпитализации. 


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Источник: https://t.me/news_covidUA/4932
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