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Байден признал, что не может обещать продолжение помощи Украине

Джо Байден скаазл, что "ничего не обещает, но надеется, что переговоры в Конгрессе будут результативными"

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден выразил надежду на результативные переговоры в Конгрессе о продолжении военной и финансовой помощи Украине. При этом глава Белого дома признал, что в сложившейся ситуации он не может ничего обещать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден признал, что не может обещать продолжение помощи Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Несмотря на сложную ситуацию внутри США Байден считает, что Украина по-прежнему имеет поддержку, как Демократической, так и Республиканской партии.


По словам президента США, небольшая группа республиканцев (сторонники 45 президента США Дональда Трампа) выступают против помощи Украине, но они не представляют большинство. 

"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", — заявил Джо Байден.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.

Отметим, во время этой же пресс-конференции Джо Байден заявил, что цель США остается по-прежнему одной – Вашингтон хочет, чтобы Украина одержала победу в войне. В частности, по его убеждению, эта победа означает, что Украина — это суверенное и независимое государство, которое способно защищать себя сегодня и сдерживать дальнейшую агрессию.

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Также издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало – какие ожидания от визита Владимира Зеленского в США: почему он состоялся именно сейчас.




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