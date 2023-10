Байден призвал ЦАХАЛ отказаться от вторжения в Газу: появилась реакция Белого дома

Тезис президента США Джо Байдена о том, что Израиль должен отложить запланированную наземную операцию на сектор Газа, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС, — ошибка. Белый дом дал официальное опровержение соответствующему заявлению. Как уточняет The Times of Israel, речь идет о выражении Байдена, которое политик дал журналистам во время посадки на борт Air Force One 20 октября.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Тогда на встречный вопрос журналистов о том, должен ли Израиль отказаться от вторжения ради освобождения большего количества заложников, глава Белого дома ответил: "Да".

Как разъяснил представитель Белого дома Бен Лаболт, сказанное Байденом касалось освобождения заложников. Американский президент тогда просто не расслышал вопрос целиком и ответил утвердительно именно на этот тезис журналистов, цитирует Reuters.

"Президент был далеко. Он не услышал вопроса полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы видеть больше освобожденных заложников?" Больше он ничего не комментировал", — пояснил Лаболт.

Отметим, сегодня появилось сообщение о том, что США и европейские правительства при посредничестве Катара находятся на постоянной связи с правительством Израиля, убеждая того не идти на эскалацию и отложить анонсированную ранее наземную операцию в секторе Газа. На такой шаг якобы идут из-за того, чтобы провести переговоры с боевиками ХАМАС и освободить как можно больше заложников.

