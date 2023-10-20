Выводы из противостояния на Ближнем Востоке – кто оказывается в выигрыше

Обострение на Ближнем Востоке, вызванной террористической атакой ХАМАС на Израиль 7 октября, продолжается уже две недели. Израильской армии (ЦАХАЛ) удалось за это время очистить свою территорию от нападавших, нанести мощные ракетно-бомбовые удары по Сектора Газа (его контролирует ХАМАС), обменяться обстрелами с ливанской Хезболлой. Также Израилю приходится отбиваться от псевдомиротворческих предложений типа тех, которыми периодически сыплет та же Россия, а также от обвинений в военных преступлениях, за которыми, скорее всего, стоят сами террористы. США активно включили дипломатию, пытаясь не дать конфликту стать региональным, а то и глобальным, но при этом акцентируют, что готовы помогать и Израилю, и Украине. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных выводах из ближневосточного обострения на данный момент, а также о том, что это значит для Украины и мира.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Нам важно не допустить мусульмано-иудейского противостояния

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что через две недели после начала эскалации на Ближнем Востоке, можно констатировать – из локального (палестино-израильского) этот конфликт уже стал региональным.

"В противостояние с Израилем вовлечены не только ХАМАС, контролирующий Сектор Газа, но и такие иранские прокси-силы как ливанская Хезболла и другие. Можно говорить, что в конфликт втянуты Ливан, Сирия, Иран. Сейчас "арабская улица" просыпается в Египте, Иордании, Бахрейне. Арабское население требует у своих властей вступить в войну против Израиля. Подключены мигрантские силы в США и Европы, которые требуют у Запада заставить Израиль пойти на уступки", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что, несмотря на мощнейшее давление, которое осуществляет арабское лобби на США, те поддерживают своего основного союзника вне НАТО – Израиль. Потому что понимают – если Израиль жестко не отреагируют на террористическую атаку ХАМАС, если Штаты не поддержат его в данной ситуации, то архитектура безопасности в мире рухнет. Ни один союзник США уже не будет чувствовать себя в безопасности. Страны НАТО начнут задумываться — а готов ли либеральный мир, выстраиваемый США с начала 90-х, давать отпор тирании, автократии, представителями которой являются Китай, РФ, Иран и организации, ими спонсируемые, типа ХАМАС и Хезболла?

при этом стараясь, чтобы конфликт из регионального не перерос в глобальный", – поясняет Николай Мельник. "Именно поэтому США будут поддерживать Израиль

Он обращает внимание, что после обострения на Ближнем Востоке на Вашингтон начало давить израильское лобби, чтобы тот выделил дополнительные средства Израилю.

мы точно получим еще больше вооружений, чем надеялись", – считает эксперт. "Но тут же активизировалось и проукраинское лобби, настаивая на увеличении поддержки и Украины. Подчеркивая, что уровень помощи на данный момент позволяет лишь противостоять российской агрессии, но не одолеть ее. Может, логичнее, дать столько всего, чтобы Украина сумела переломить ход войны? Ведь, как показывает вся история, вялотекущие конфликты играют на руку тираничным режимам, а не демократическим. И так вышло, что война на Ближнем Востоке активизировала США в вопросе поддержки Украины. Что правильно. Мы получили долгожданные ракеты ATACMS

В то же время, продолжает он, Украина оказалась перед новыми вызовами.

"Нам важно не допустить мусульмано-иудейского противостояния внутри нашей страны, – поясняет Николай Мельник. – Подчеркиваю, конфликт идет между Израилем и Палестиной (частично признанным государством). А кремлевский нарратив, который сейчас активно продвигает российская пропаганда – что идет религиозное противостояние, мусульмано-иудейское. Украина должна жестко пресекать любые проявления нетерпимости – как по отношению к мусульманам, так и по отношению к иудеям. Нам важно сохранить межконфессиональный мир".

РФ выгодно, чтобы появлялись новые точки нестабильности в мире

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

Но не исключено, что после визита Байдена ЦАХАЛ не пойдет на этот шаг, означающий новый виток эскалации. Не случайно в своей речи, произнесенной этой ночью (по киевскому времени) американский лидер призывал не поддаваться гневу, подчеркивая, что боевики ХАМАС не представляют палестинский народ США явно пытаются остановить сухопутную ситуацию Израиля в Секторе Газа. Уговорить использовать другие методы. От того, удастся ли это, будет зависеть дальнейший ход событий". "Ключевой вопрос сейчас связан с тем, начнет ли Израиль (после визита туда президента США) наземную операцию в Секторе Газа. Вроде бы, все приготовления сделаны

По словам эксперта, на данный момент похоже, что ключевые антиизраильские игроки в регионе готовы включиться в конфликт, как только ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в Газе. Что будет означать разрастание конфликта.

то для Украины это плохо. Ведь часть внимания и военной помощи, которые могли быть сосредоточены на нас, уйдет Израилю. И определенные тревожные звоночки уже есть". "Уже понятно, что война затягивается, – констатирует политолог. – На Ближнем Востоке есть игроки, желающие изменить статус-кво. И Израиль к таким не относится. Если в регионе вспыхнет полномасштабная война с вовлечением в нее не только Израиля и ХАМАСа, но и ряда других игроков, той же ливанской Хезболлы,

Алексей Якубин акцентирует, что выгодополучателем обострения на Ближнем Востоке является Россия. Особо этого не скрывая. РФ выгодно, чтобы появлялись новые точки нестабильности в мире. Так снижается внимание к российско-украинской войне, констатирует эксперт.

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