Байден прямо намекнул, что может ждать США, если Трамп проиграет

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBS News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Это было первое интервью Байдена с момента объявления о том, что он не будет бороться за переизбрание на пост президента. В ходе беседы с главным корреспондентом CBS News, он затронул угрозу, которая исходит от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, это будут украденные (выборы — Ред.)". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", — отметил Джо Байден.

Стоит напомнить, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Новоизбранный президент и вице-президент как правило, вступают в должность 20 января следующего года, после инаугурации (то есть, в этот раз 20 января 2025 года).

Основными кандидатами на пост главы государства в текущем году являются вице-президент США Камала Гаррис (от демократов) и бывший президент Дональд Трамп (от республиканцев), который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

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