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Байден прямо намекнул, что может ждать США, если Трамп проиграет

Байден не уверен, что передача власти в США пройдет мирно, если Трамп проиграет

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBS News".

Байден прямо намекнул, что может ждать США, если Трамп проиграет

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Это было первое интервью Байдена с момента объявления о том, что он не будет бороться за переизбрание на пост президента. В ходе беседы с главным корреспондентом CBS News, он затронул угрозу, которая исходит от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, это будут украденные (выборы — Ред.)". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", — отметил Джо Байден.

Стоит напомнить, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Новоизбранный президент и вице-президент как правило, вступают в должность 20 января следующего года, после инаугурации (то есть, в этот раз 20 января 2025 года).

Основными кандидатами на пост главы государства в текущем году являются вице-президент США Камала Гаррис (от демократов) и бывший президент Дональд Трамп (от республиканцев), который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — США хотят предотвратить новый виток эскалации на Ближнем Востоке: что решил предпринять Байден.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден обратился к Владимиру Путину после обмена заключенными.




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