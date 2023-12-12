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Байден раскритиковал Трампа: заявил о политическом насилии

Трамп рассказал о своих первых "дикторских" решениях на посту президента США. За такие слова его подверг критике действующий президент Джо Байден.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден отреагировал на обещание Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах быть диктатором всего один день. По словам Байдена, Трамп подтверждает, что он является угрозой для демократии в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Байден раскритиковал Трампа: заявил о политическом насилии

Президент США Джо Байден критикует Трампа. Фото из открытых источников

Байден пытается использовать одиозные заявления Трампа против него, чтобы увеличить собственные шансы на победу на выборах президента. На этот раз Джо Байден прокомментировал слова Трампа по поводу диктаторства в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году.


"На днях он сказал, что хочет быть диктатором всего один день, уничтожить государственных служащих и ряд других вещей. Он принимает политическое насилие вместо того, чтобы отвергать его", — критикует Байден Трампа и добавляет, что "мы не можем допустить этого".

Напомним, что Трамп рассказал о решениях, которые он примет в первый день в качестве президента. Дональд Трамп подчеркнул, что будет диктатором один день, в который закроет границы и будет игнорировать климатические изменения. Кроме того, Трамп неоднократно указывал на готовность противостоять тем, кто критикует его, в том числе судьи и прокуроры, ведущие дела против бывшего президента.

Трамп недавно высмеял заявление Байдена об участии в президентских выборах в США. 77-летний бывший президент США считает, что 81-летний Байден стар для участия в президентской гонке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры оценили шансы на победу Трампа и Байдена на президентских выборах в США.

Также "Комментарии" писали, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, в Европе может образоваться новая страна.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/white-house-warns-democracy-threat-after-trump-repeats-dictator-remark-2023-12-11/
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