Байден распорядился отправить в Европу до 3 тысяч резервистов: с чем это связано

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден уполномочил Пентагон отправить до 3 тысяч военнослужащих резервных сил в Европу на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Американские военные. Фото: Getty Images

Согласно новому разрешению американские резервисты станут частью операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), что является ротационным развертыванием, укрепляющим восточный фланг НАТО.

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"Атлантическая решимость" новым указом определяется как операция на случай непредвиденных обстоятельств. Она дает резервистам те же преимущества, что и военнослужащим, находящимся на действительной службе.

Как отметил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге, такое новое обозначение "приносит пользу военнослужащим и семьям за счет увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва".

Также это дает Пентагону дополнительную возможность направить больше сил и средств для оказания помощи Европейскому командованию США. При этом представитель Минобороны США обратил внимание, что может потребоваться около полугода, чтобы отправить этих резервистов на театр военных действий из-за необходимости предварительного уведомления.

Скорее всего, добавленные войска будут работать в сфере логистики и обеспечения, или в таких областях медицины, как стоматология и здравоохранение.

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