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Байден распорядился отправить в Европу до 3 тысяч резервистов: с чем это связано

Президент США Байден разрешил Пентагону направить в Европу до 3 тысяч резервистов

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден уполномочил Пентагон отправить до 3 тысяч военнослужащих резервных сил в Европу на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Байден распорядился отправить в Европу до 3 тысяч резервистов: с чем это связано

Американские военные. Фото: Getty Images

Согласно новому разрешению американские резервисты станут частью операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), что является ротационным развертыванием, укрепляющим восточный фланг НАТО.


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"Атлантическая решимость" новым указом определяется как операция на случай непредвиденных обстоятельств. Она дает резервистам те же преимущества, что и военнослужащим, находящимся на действительной службе.

Как отметил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге, такое новое обозначение "приносит пользу военнослужащим и семьям за счет увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва".

Также это дает Пентагону дополнительную возможность направить больше сил и средств для оказания помощи Европейскому командованию США. При этом представитель Минобороны США обратил внимание, что может потребоваться около полугода, чтобы отправить этих резервистов на театр военных действий из-за необходимости предварительного уведомления.

Скорее всего, добавленные войска будут работать в сфере логистики и обеспечения, или в таких областях медицины, как стоматология и здравоохранение.

Читайте также на портале "Комментарии" — о том, что НАТО всерьез рассматривает российскую угрозу и активно готовится к ней могут свидетельствовать и заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, который раскрыл детали плана, в случае нападения российских войск на страны Альянса. План действий вышел довольно объёмный – всего 4400 страниц.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят решения саммита НАТО: что Украине нужно было требовать от союзников.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html
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