Байден сделал неожиданное признание, которое могло полностью изменить результаты выборов

Президент США Джо Байден сделал неожиданное и откровенное признание, что на самом деле в 2020 году он не должен был принимать участие в выборах. По его мнению, тогда противостоять Дональду Трампу должен был его старший сын Бо Байден, который должен был стать президентом США, а не он сам.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Бывший генеральный прокурор штата Делавер и офицер армии США Бо Байден скончался в 2015 году от агрессивной формы рака мозга. К моменту смерти ему было 46 лет. Джо Байден рассказал, что его сын заболел после службы в Ираке, где находился возле сожженных отходов, которые могли привести к отравлению.

"Когда любовь всей моей жизни, мой старший сын, генеральный прокурор штата Делавер, который должен быть президентом, а не я, добровольно отправился в Ирак, он вернулся с глиобластомой четвертой стадии. Он жил рядом со сгоревшими ямами, как и те ребята 11 сентября, и умер", — сказал Байден.

Во время выступления Байден также упомянул собственные проблемы со здоровьем. В начале года у него диагностировали агрессивную форму рака простаты, которую удалось вылечить. Президент поблагодарил врачей и ученых за прогресс в сфере онкологических исследований, отметив важность государственной поддержки медицины.

В то же время Байден подверг критике политику Дональда Трампа, обвинив республиканцев в сокращении финансирования системы здравоохранения. Также Байден с иронией прокомментировал, что Трамп "снес восточное крыло Белого дома, чтобы построить бальный зал", назвав это символом его президентства.

"Я знал, что Трамп принесет в страну разрушения, но не думал, что оно будет буквальным. Это идеальный символ его президентства – Трамп разрушал не только Дом народа, но и Конституцию, верховенство права и саму демократию", — подчеркнул Байден.

