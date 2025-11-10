Байден зробив несподіване зізнання, яке могло повністю змінити результати виборів

Президент США Джо Байден зробив несподіване та відверте зізнання, що насправді у 2020 році він не мав би брати участь у виборах. На його думку, тоді протистояти Дональду Трампу мав його старший син Бо Байден, який мав би стати президентом США, а не він сам.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Колишній генеральний прокурор штату Делавер і офіцер армії США Бо Байден помер у 2015 році від агресивної форми раку мозку. На момент смерті йому було 46 років. Джо Байден розповів, що його син захворів після служби в Іраку, де перебував біля спалених відходів, які могли спричинити отруєння.

"Коли любов всього мого життя, мій старший син, генеральний прокурор штату Делавер, який мав бути президентом, а не я, добровільно вирушив до Іраку, він повернувся з гліобластомою четвертої стадії. Він жив поруч із згорілими ямами, як і ті хлопці 11 вересня, і помер", — сказав Байден.

Під час промови Байден також згадав власні проблеми зі здоров’ям. На початку року у нього діагностували агресивну форму раку простати, яку вдалося вилікувати. Президент подякував лікарям і науковцям за прогрес у сфері онкологічних досліджень, наголосивши на важливості державної підтримки медицини.

Водночас Байден розкритикував політику Дональда Трампа, звинувативши республіканців у скороченні фінансування системи охорони здоров’я. Також Байден з іронією прокоментував те, що Трамп "зніс східне крило Білого дому, щоб побудувати бальну залу", назвавши це символом його президентства.

"Я знав, що Трамп принесе в країну руйнування, але не думав, що воно буде буквальним. Це ідеальний символ його президентства — Трамп руйнував не лише Дім народу, а й Конституцію, верховенство права та саму демократію", — наголосив Байден.

