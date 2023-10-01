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Байден сделал заявление о новом бюджете США, где нет помощи для Украины

Президент США Джо Байден рассказал, означает ли новый бюджет США, что поддержка Украины была прервана.

сегодня, 09:18
Автор:
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Slava Kot
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30 сентября Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны, который позволит Соединенным Штатам продлить работу на 45 дней. В этот бюджет не попала помощь для Украины. Президент США Джо Байден сделал заявление по этому поводу.

Байден сделал заявление о новом бюджете США, где нет помощи для Украины

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Несмотря на отсутствие помощи во временном бюджете США, Байден заявил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину.


"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", — сказал Байден и добавил, что спикер придерживается преданности народу Украины и обеспечит поддержку.

Напомним, что в США должен был принять бюджет страны до 1 октября. Однако часть республиканцев была против того, чтобы в бюджете была заложена помощь Украине. Они заявили, что не будут голосовать за подобный проект. Как следствие, США могли оказаться в шатдауне – это состояние страны, когда бюджет не принят, что предусматривает прекращение финансирования бюджетников. Как следствие, чиновники и служащие перестают выходить на работу.

Таким образом, демократы пошли на уступки и проголосовали за временный бюджет США без помощи для Украины. Однако ожидается, что в палате представителей будет выдвинута помощь Украине отдельным проектом. Также пока неизвестна ситуация с 5,3 млрд долларов, которые были в бюджете помощи для Украины, принятом в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дебатах среди кандидатов в президенты США и тех, кто открыто выступает против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Кремль обвинил США в причастности к "террористическому акту". 



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Обсуждения

ЭДВАРД

сегодня, 09:51

Треба розуміти складнощі у США і уряду Джо Байдена повязані з антиукраїнською позицією Трампа та його прибічників. Повністю проросійський сателіт робить все щоб врятувати московію та його керівника-фашиста. Та вважаю що демократичний уряд разом з однодумцямі з республіканської партії знайдуть рішення яке не тільки допоможе Україні а і наведе лад в самому американському суспільству! Анархіста Трампа в любому випадку треба приборкати і ми сподіваємось що так і станеться! Велика вдячність США і двопартійним друзям України за допомогу! Слава Україні! Слава США.


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