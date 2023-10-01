Байден сделал заявление о новом бюджете США, где нет помощи для Украины

30 сентября Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны, который позволит Соединенным Штатам продлить работу на 45 дней. В этот бюджет не попала помощь для Украины. Президент США Джо Байден сделал заявление по этому поводу.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Несмотря на отсутствие помощи во временном бюджете США, Байден заявил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", — сказал Байден и добавил, что спикер придерживается преданности народу Украины и обеспечит поддержку.

Напомним, что в США должен был принять бюджет страны до 1 октября. Однако часть республиканцев была против того, чтобы в бюджете была заложена помощь Украине. Они заявили, что не будут голосовать за подобный проект. Как следствие, США могли оказаться в шатдауне – это состояние страны, когда бюджет не принят, что предусматривает прекращение финансирования бюджетников. Как следствие, чиновники и служащие перестают выходить на работу.

Таким образом, демократы пошли на уступки и проголосовали за временный бюджет США без помощи для Украины. Однако ожидается, что в палате представителей будет выдвинута помощь Украине отдельным проектом. Также пока неизвестна ситуация с 5,3 млрд долларов, которые были в бюджете помощи для Украины, принятом в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дебатах среди кандидатов в президенты США и тех, кто открыто выступает против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Кремль обвинил США в причастности к "террористическому акту".