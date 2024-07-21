Байден снялся с избирательной гонки: кого предложил поддержать вместо себя

21 июля президент США Джо Байден официально объявил о своем решении выйти из предвыборной гонки. В своем заявлении он поблагодарил вице-президента Камали Гаррис, назвав ее "экстраординарным партнером" в его администрации.

Джо Байден и Камала Гаррис (фото из открытых источников)

После объявления Байден опубликовал пост в соцсети X (бывший Twitter), призвав поддержать Камалу Гаррис на следующих выборах. Это решение Байдена подчеркивает его стремление обеспечить плавный переход и поддержать свою вице-президента в дальнейшей политической карьере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США. Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Гаррис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байден". Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".

Сегодня же мериканский президент Джо Байден объявил о своем решении выйти из президентской гонки. В своем заявлении Байден выразил благодарность за возможность служить как президент и отметил, что хотя он сначала намеревался баллотироваться на второй срок, теперь предпочитает сосредоточиться на выполнении своих обязанностей до конца срока.

Президент пообещал предоставить больше информации о своем решении в ближайшие дни. Причиной такого шага стало то, что после дебатов с Дональдом Трампом, многие считающие провальными для Байдена, возросло внимание к его дальнейшей политической карьере.

