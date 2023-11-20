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Байден сравнил Путина с ХАМАСом: хотят уничтожить соседние демократии

Президент США Джо Байден сделал сравнение между Хамасом и президентом России Владимиром Путиным.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Байден сравнил Путина с ХАМАСом: хотят уничтожить соседние демократии

Президент США Джо Байден сравнил Путина с ХАМАСом. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден разместил статью в издании The Washington Post, где отметил, что мир находится в критическом моменте, который решит будущее развитие для многих поколений. Основными вызовами Байден называет войну на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.


Байден в своем тексте сравнил российского президента Владимира Путина и палестинскую группировку ХАМАС, которые напали на соседние страны.

"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы уничтожить соседнюю демократию с карты мира. И Путин, и ХАМАС хотят разрушить региональную стабильность и воспользоваться беспорядками, которые возникнут после этого", — пишет Джо Байден.

Байден вспомнил две мировые войны, начинавшиеся с европейского континента. По словам американского президента, когда агрессия в Европе была без ответа, то в конечном случае это прямо касалось США. Поэтому помощь Украине это инвестиция в безопасность США и попытка предотвратить еще большую войну.

"Мы оказываем им (украинцам) оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше", – объясняет президент США.

Также Байден выразил поддержку Израилю, однако указал, что решение конфликта исходит из образования двух независимых стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назван человек, представляющий наибольшую опасность для мира в 2024 году.

"Комментарии" также писали об аналитиках, предупреждающих о новой войне России и назвавших временные рамки. Согласно их анализу, Путин может подготовить российские силы к нападению на НАТО через 5-10 лет.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/18/joe-biden-gaza-hamas-putin/
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сегодня, 11:43

Демократії, які демократично узурпують владу і керуються фюрерами, крадуть і розставляють друзів на потоки краденого, з країни роблять ГУЛАГ, тероризують окуповане населення, вбивають тисячі дітей, тримають в заручниках більше 10000 патріотів. Треба розуміти, що з віком маразм у старих знищує людяність і адекватне сприйняття ситуації, стирає грань між добром та злом. У глибокому маразмі з'являється бажання за будь-яку ціну довести свою правоту знищенням цілих народів в яких не такі погляди і інша віра, інших використати для вбивства один одного для недопущення багатополярного світу. Деякі з народження такі, тільки бороду відростуть, одягнуть нацистське коричневе і пихато: "Я вам ничего не должен!".


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