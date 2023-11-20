Байден сравнил Путина с ХАМАСом: хотят уничтожить соседние демократии

Президент США Джо Байден сравнил Путина с ХАМАСом. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден разместил статью в издании The Washington Post, где отметил, что мир находится в критическом моменте, который решит будущее развитие для многих поколений. Основными вызовами Байден называет войну на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Байден в своем тексте сравнил российского президента Владимира Путина и палестинскую группировку ХАМАС, которые напали на соседние страны.

"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы уничтожить соседнюю демократию с карты мира. И Путин, и ХАМАС хотят разрушить региональную стабильность и воспользоваться беспорядками, которые возникнут после этого", — пишет Джо Байден.

Байден вспомнил две мировые войны, начинавшиеся с европейского континента. По словам американского президента, когда агрессия в Европе была без ответа, то в конечном случае это прямо касалось США. Поэтому помощь Украине это инвестиция в безопасность США и попытка предотвратить еще большую войну.

"Мы оказываем им (украинцам) оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше", – объясняет президент США.

Также Байден выразил поддержку Израилю, однако указал, что решение конфликта исходит из образования двух независимых стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назван человек , представляющий наибольшую опасность для мира в 2024 году.

"Комментарии" также писали об аналитиках, предупреждающих о новой войне России и назвавших временные рамки. Согласно их анализу, Путин может подготовить российские силы к нападению на НАТО через 5-10 лет.