Байден впервые прокомментировал желание республиканцев сократить помощь Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У главы Белого дома вызывает беспокойство тот факт, что что помощь Штатов для Украины может ослабнуть, если республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей Конгресса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "CNN" и "Reuters", цитируя слова президента США.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил, что если республиканцы возьмут контроль над Палатой по результатам выборов в ноябре, они могут быть не настолько готовы предоставить помощь.
На сегодняшний день против помощи Украине не выступает ни одна из партий в Конгрессе США. Как демократы, так и республиканцы выступают за то, чтобы поддерживать Украину в непростое время, помогая противостоять российской агрессии. Вместе с тем, представители Республиканской партии все чаще ставят вопрос о том, чтобы Вашингтон сократил активность на внешнеполитической арене и перестал вмешиваться в дела других государств. Еще в мае Конгресс поддержал пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Против него проголосовали 11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей.
Читайте также на портале "Комментарии" — Лиз Трасс уходит: почему премьером Британии снова может стать Джонсон – что это значит для Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 08:47
Однією з рис маразму є те, що маразматик всупереч здоровому глузду намагається довести свою правоту. Треба вводити обмеження на вік президента. Розглянути питання про заборону демократичної партії США як таку що має катастрофічні наслідки для світу. Байден зробив велику помилку і згуртував тоталітарні режими навколо Путіна.