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Байден впервые рассказал, как отреагировал Зеленский на его предупреждения о вторжении РФ

У президента США были на руках точные данные о российском вторжении

сегодня, 15:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден впервые рассказал о реакции президента Украины Владимира Зеленского на его предупреждение о том, что официальная Москва приняла решение о полномасштабной войне в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg". 

Байден впервые рассказал, как отреагировал Зеленский на его предупреждения о вторжении РФ

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Байден отметил, что не только Владимир Зеленский, но и многие другие люди думали, что его предупреждения о полномасштабном российском вторжении в Украину преувеличены. Многие отказывались верить в то, что Путин решится перейти границу. Байден добавил, что у него лично были точные данные об этом. Президент Зеленский тоже не хотел его слышать.

При этом Байден признал, что возможность вторжения могла быть надуманной и он понимает тех людей, которые отказывались до последнего верить в вероятность такого сценария. Тем не менее, Путин пошёл на этот шаг и вторгся в Украину.

Глава Белого дома обвинил президента России в том, что он собрался уничтожить не только украинскую нацию, но и культуру Украины, заявив, что Владимир Путин считает Киев "престолом матушки России".

Отметим, полномасштабное вторжение российских войск в Украину произошло рано утром 24 февраля. Тогда и началась полномасштабная российско-украинская война, которая продолжается и по сей день.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европейском Союзе подготовили план А и план Б для Украины по перспективам получения статуса кандидата: что они означают.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД России Сергей Лавров рассказал, кто уже начал осваивать территорию Украины.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion
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