Лавров рассказал, кто уже начал осваивать территорию Украины

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Кравцев Сергей
Спикеры Кремля продолжают переживать за западную Украину. Им снова мерещится, что Польша начинает захватывать западные области Украины. Как передает портал "Комментарии", так глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Польша уже начала осваивать западные территории Украины. Об этом главный российский дипломат сказал сегодня, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Лавров отметил, что официальная Варшава и лидеры поляков сегодня позволяют себе очень громкие сентенции, после чего хочется им пожелать лучше изучить историю, в первую очередь, свою собственную.
По словам Лаврова, за теми разговорами, которые допускает президент Польши о том, что не нужно искать компромисс и идти на диалог с Россией сами поляки начинают активно осваивать украинскую территорию.
Российский министр считает, что об этом свидетельствует решения, принимаемые украинской властью об особых правах поляков в Украине. Кроме того, по словам Сергея Лаврова, Польша создаёт некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины.
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