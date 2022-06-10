Лавров рассказал, кто уже начал осваивать территорию Украины

Спикеры Кремля продолжают переживать за западную Украину. Им снова мерещится, что Польша начинает захватывать западные области Украины. Как передает портал "Комментарии", так глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Польша уже начала осваивать западные территории Украины. Об этом главный российский дипломат сказал сегодня, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров отметил, что официальная Варшава и лидеры поляков сегодня позволяют себе очень громкие сентенции, после чего хочется им пожелать лучше изучить историю, в первую очередь, свою собственную.

По словам Лаврова, за теми разговорами, которые допускает президент Польши о том, что не нужно искать компромисс и идти на диалог с Россией сами поляки начинают активно осваивать украинскую территорию.

Российский министр считает, что об этом свидетельствует решения, принимаемые украинской властью об особых правах поляков в Украине. Кроме того, по словам Сергея Лаврова, Польша создаёт некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины.

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