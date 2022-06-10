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Лавров рассказал, кто уже начал осваивать территорию Украины

Кремль снова переживает, что Польша оккупирует западную Украину

сегодня, 20:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикеры Кремля продолжают переживать за западную Украину. Им снова мерещится, что Польша начинает захватывать западные области Украины. Как передает портал "Комментарии", так глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Польша уже начала осваивать западные территории Украины. Об этом главный российский дипломат сказал сегодня, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Лавров рассказал, кто уже начал осваивать территорию Украины

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров отметил, что официальная Варшава и лидеры поляков сегодня позволяют себе очень громкие сентенции, после чего хочется им пожелать лучше изучить историю, в первую очередь, свою собственную. 

По словам Лаврова, за теми разговорами, которые допускает президент Польши о том, что не нужно искать компромисс и идти на диалог с Россией сами поляки начинают активно осваивать украинскую территорию.                                                                  

Российский министр считает, что об этом свидетельствует решения, принимаемые украинской властью об особых правах поляков в Украине. Кроме того, по словам Сергея Лаврова, Польша создаёт некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины.

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