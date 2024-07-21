Байден выходит из президентской гонки: кто его заменит

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной кампании и сосредоточится на своих обязанностях президента. Портал "Комментарии" подготовил подборку семи кандидатов от Демократической партии, которые могут заменить Джо Байдена на выборах президента и составить конкуренцию Дональду Трампу.



Кто заменит Байдена на выборах в США. Фото из открытых источников

Главные кандидаты в президенты США от Демократической партии.

Камала Харрис





Возглавляет список потенциальных кандидатов в президенты действующая вице-президент Камала Харрис. Байден после своего заявления о завершении предвыборной гонки поддержал Харрис, как свою замену. Кроме того, последние опросы показывают, что 59-летняя Камала Харрис имеет больше шансов на победу, чем Байден, в гипотетической дуэли с Трампом.

Американские СМИ отмечают, что хотя общий уровень поддержки вице-президента относительно низкий, поддержка Харрис все равно выше, чем у других потенциальных кандидатов на замену Байдену.

Гретхен Витмер





Следующим кандидатом на место Байдена является нынешняя губернатор штата Мичиган Гретхен Витмер. 52-летний политик стала национальной звездой в Демократической партии частично благодаря тому, что Трамп активно критиковал ее деятельность во время коронавирусной пандемии.

Витмер является вице-головой Национального комитета Демократической партии, высшей руководящей должностью в национальной партии. Также благодаря ее кампании в 2022 году демократы впервые за 40 лет взяли под полный контроль законодательную ветвь власти и правительство штата Мичиган.

Гевин Ньюсом





Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом является одним из самых больших поклонников Байдена в президентской администрации. Он часто появляется на телевидении восхваляя президента США. Однако Ньюсом имеет собственные политические амбиции.

Его часто называют наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии в 2028 году. За последние годы Ньюсом повысил свой национальный авторитет и может составить конкуренцию Камале Харрис.

Пит Буттиджедж





Министр транспорта Пит Буттиджедж неоднократно демонстрировал свои амбиции стать лидером США. Он баллотировался в президенты в 2020 году и его часто рекламируют как одного из лучших спикеров администрации Байдена.

В должности министра транспорта Буттиджедж удачно справился с рядом общественных кризисов. В частности, он помогал контролировать реакцию правительства на аварию поезда в Огайо, обвал Балтиморского моста и кризис авиакомпании Southwest Airlines. Кроме того, 42-летний Буттиджедж выпускник Гарвардского университета, ветеран войны в Афганистане и является первым открытый геем среди кандидатов-демократов.

Джош Шапиро





Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро получил высокие рейтинги с момента избрания в 2022 году в спорном штате, где Трамп в 2016 году одержал победу. До этого занимал должность генерального прокурора штата.

В прошлом году Джош Шапиро привлек внимание американцев после того, как быстро отстроил разрушенный мост на ключевой магистрали в Филадельфии, что стало большой политической победой для губернатора. Кроме того, такой успех дает ему шансы принять участие в президентских выборах в 2028 году, однако эксперты считают, что он может стать конкурентом Трампа на президентских выборах в этом году.

Джей Роберт Прицкер





Бизнесмен-миллиардер, наследник сети гостиниц Hyatt и губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер повысил свой авторитет в последние годы, когда активно заступался за Байдена и резко критиковал Трампа. После дебатов он назвал Трампа "лжецом" и сказал, что тот "осужден по 34 пунктам и беспокоится только о себе".

Мишель Обама





Согласно опросу Ipsos и Reuters, опубликованному в начале июля, Мишель Обама имела бы самые большие шансы победить Дональда Трампа на президентских выборах. Жена бывшего президента США Барака Обамы могла рассчитывать на значительное преимущество в гипотетическом поединке с Трампом, победив его 50% против 39%.

Однако ныне 60-летняя бывшая первая леди неоднократно заявляла, что не намерена баллотироваться в президенты. Однако этот избирательный год может быть полон интересностей, поэтому, возможно, Мишель Обама примет участие в выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп отреагировал на решение Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США.

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