Байден выругался в адрес Путина: как обозвал диктатора

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Это произошло во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"У нас есть помешанный сукин сын, как тот мужчина, Путин и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", — заявил Джо Байден, обращаясь к собравшимся на благотворительном вечере.

Джо Байден также подверг критике комментарии бывшего президента Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью Алексея Навального.

Американский президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал собравшимся, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен".

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется...", – цитирует СМИ заявление Байдена.

Отметим, у себя в Twitter (X) Джо Байден также заявил, что помощь Украине на 60 млрд долларов, которую рассматривает Конгресс США, является одной из самых мощных вещей для противостояния российскому диктатору Владимиру Путину.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему трамписты в США заигрались: к чему готовиться Украине. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



