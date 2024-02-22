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Байден выругался в адрес Путина: как обозвал диктатора

Байден резко высказался в адрес Путина

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Это произошло во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Байден выругался в адрес Путина: как обозвал диктатора

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"У нас есть помешанный сукин сын, как тот мужчина, Путин и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", — заявил Джо Байден, обращаясь к собравшимся на благотворительном вечере.

Джо Байден также подверг критике комментарии бывшего президента Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью Алексея Навального.

Американский президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал собравшимся, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен".                                                                                      

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется...", – цитирует СМИ заявление Байдена.

Отметим, у себя в Twitter (X) Джо Байден также заявил, что помощь Украине на 60 млрд долларов, которую рассматривает Конгресс США, является одной из самых мощных вещей для противостояния российскому диктатору Владимиру Путину. 

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Источник: https://edition.cnn.com/
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