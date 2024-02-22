Байден выругался в адрес Путина: как обозвал диктатора

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Это произошло во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Джо Байден также подверг критике комментарии бывшего президента Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью Алексея Навального.
Американский президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал собравшимся, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен".
Отметим, у себя в Twitter (X) Джо Байден также заявил, что помощь Украине на 60 млрд долларов, которую рассматривает Конгресс США, является одной из самых мощных вещей для противостояния российскому диктатору Владимиру Путину.
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