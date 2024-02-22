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Это будет мощный удар по Путину: Байден сделал новое заявление о помощи Украине

Джо Байден считает, что новая помощь Украине может стать одной из самых мощных вещей против Путина

сегодня, 07:07 comments1936
Автор:
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Кравцев Сергей
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Помощь Украине на 60 млрд долларов, которую рассматривает Конгресс США, является одной из самых мощных вещей для противостояния российскому диктатору Владимиру Путину. Такое заявление у себя в Twitter (X) сделал президент США Джо Байден.

Это будет мощный удар по Путину: Байден сделал новое заявление о помощи Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Одна из самых мощных вещей, которую мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, — это принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину", — заявил Джо Байден.

Глава Белого дома напомнил, что Сенат уже принял законопроект. Он пройдет и Палату представителей, уверен глава государства.

"Спикер (Палаты представителей США Майк Джонсон — ред.) должен назначить голосование", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который всячески тормозит принятие законопроекта о поддержке Украины (а также Израиля и Тайваня). Ранее появились сведения, Палата представителей не проголосует за проект закона о внешней помощи раньше середины марта. И то не факт, что это будет позитивное для нас голосование. Тем временем бывшая представительница Республиканской партии Лиз Чейни не исключает, что этой политсиле появилось "путинское крыло". О чем говорит всё туже затягивающийся внутриполитический узел в США? Какие ходы могут сделать стороны? Что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США уже намекают, что в Республиканской партии появилось "путинское крыло".




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