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Байдену напомнили об обещании наказать Россию в случае смерти Навального: что он ответил

Свое заявление Байден сделал еще в 2021 году

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", главе Белого дома Джо Байдену задали вопрос, какие последствия ждут путинский режим после смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии. Так, один из журналистов напомнил американскому президенту о его заявлении после встречи с российским диктатором Путиным в Женеве в 2021 году. Тогда Джо Байден публично сказал, что предупредил хозяина Кремля о "разрушительных" последствиях, если Навальный умрет в российской тюрьме.

Байдену напомнили об обещании наказать Россию в случае смерти Навального: что он ответил

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Это было три года назад. За это время они столкнулись с огромным количеством последствий. Они потеряли и/или ранили более 350 тысяч российских солдат. Они оказались в ситуации, когда на них наложены огромные санкции во всех сферах. И мы размышляем над тем, что еще можно было бы сделать", — ответил Джо Байден.

Отметим, 16 февраля стало известно, что в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, об этом сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок. В ФСИН подчеркивают, что к Навальному сразу прибыли медики из учреждения, они и вызвали бригаду скорой помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о смерти Алексея Навального в одной из колоний.

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