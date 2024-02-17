Байдену напомнили об обещании наказать Россию в случае смерти Навального: что он ответил

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", главе Белого дома Джо Байдену задали вопрос, какие последствия ждут путинский режим после смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии. Так, один из журналистов напомнил американскому президенту о его заявлении после встречи с российским диктатором Путиным в Женеве в 2021 году. Тогда Джо Байден публично сказал, что предупредил хозяина Кремля о "разрушительных" последствиях, если Навальный умрет в российской тюрьме.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Отметим, 16 февраля стало известно, что в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, об этом сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок. В ФСИН подчеркивают, что к Навальному сразу прибыли медики из учреждения, они и вызвали бригаду скорой помощи.
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