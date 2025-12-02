Белый дом обнародовал обновленные данные о состоянии здоровья Трампа: что показали результаты МРТ

Белый дом опубликовал обновленную медицинскую справку о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа после того, как 79-летний глава государства в октябре прошел МРТ-тест. По словам его личного врача Шона П. Барбабеллы, результаты исследования показали "очень здоровое" состояние основных органов, включая сердце и брюшную полость.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В документе о здоровье Трампа отмечается, что сердечно-сосудистая и абдоминальная визуализация продемонстрировала "совершенно нормальные" показатели. Врач Барбабелла отметил, что сканирование проводилось в профилактических целях, чтобы вовремя выявлять потенциальные проблемы и подтвердить общее состояние здоровья президента.

По данным отчета, МРТ не выявило "никаких признаков сужения артерий", патологий крупных сосудов или нарушений в работе сердца.

"Камеры сердца имеют нормальный размер, стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, признаков воспаления или свертывания крови нет", — говорится в справке.

Анализ брюшной полости также не показал каких-либо отклонений. По словам врача, "все основные органы выглядят очень здоровыми, а кровообращение – в норме".

Ранее Трамп отметил, что не знает, какую именно часть тела проверяли, но "это точно не мозг", поскольку он "успешно сдал когнитивный тест". По его словам, результат МРТ был "идеальным".

Несмотря на регулярные заверения в превосходной физической форме, а также заявления Трампа, что он "здоровейший президент в мире", вокруг его состояния здоровья уже несколько лет продолжаются дискуссии. В июле ему был поставлен диагноз хронической венозной недостаточности после появления легкого отека голеней. Тогда же внимание привлекли синяки на руке президента, объяснившие в Белом доме "незначительным раздражением" от частых рукопожатий и приема аспирина для профилактики сердечных приступов.

