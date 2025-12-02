Білий дім оприлюднив оновлені дані про стан здоров’я Трампа: що показали результати МРТ

Білий дім опублікував оновлену медичну довідку щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа після того, як 79-річний глава держави у жовтні пройшов МРТ-тест. За словами його особистого лікаря Шона П. Барбабелли, результати дослідження засвідчили "дуже здоровий" стан основних органів, включно з серцем і черевною порожниною.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У документі про здоров’я Трампа зазначається, що серцево-судинна та абдомінальна візуалізація продемонструвала "абсолютно нормальні" показники. Лікар Барбабелла зазначив, що сканування проводилося з профілактичною метою, щоб вчасно виявляти потенційні проблеми та підтвердити загальний стан здоров’я президента.

За даними звіту, МРТ не виявило "жодних ознак звуження артерій", патологій великих судин чи порушень у роботі серця.

"Камери серця мають нормальний розмір, стінки судин виглядають гладкими та здоровими, ознак запалення чи згортання крові немає", — йдеться у довідці.

Аналіз черевної порожнини також не показав будь-яких відхилень. За словами лікаря, "усі основні органи виглядають дуже здоровими, а кровообіг — у нормі".

Раніше Трамп зазначив, що не знає, яку саме частину тіла перевіряли, але "це точно не мозок", оскільки він "успішно склав когнітивний тест". За його словами, підсумок МРТ був "ідеальним".

Попри регулярні запевнення у чудовій фізичній формі, а також заяви Трампа, що він "найздоровіший президент у світі", навколо його стану здоров’я вже кілька років тривають дискусії. У липні йому поставили діагноз хронічної венозної недостатності після появи легкого набряку гомілок. Тоді ж увагу привернули синці на руці президента, які в Білому домі пояснили "незначним подразненням" від частих рукостискань та прийому аспірину для профілактики серцевих нападів.

