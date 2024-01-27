Белый дом отреагировал на заявление спикера Палаты о том, что сделка для помощи Украине "мертва"

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Кравцев Сергей
Республиканцы в Палате представителей США стоят перед выбором – хотят ли они решить проблему с границей и помощью Украине или набрать политические очки. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом. Фото: из открытых источников
Чиновница подчеркнула, окончательное решение будет за Палатой, однако республиканцы и демократы в Сенате смогли прийти к соглашению.
Она отметила, что президент США Джо Байден заявил о готовности решить вопрос с границей, поскольку это касается национальной безопасности.
Отметим, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если слухи о содержании законопроекта Сената о финансовой помощи Украине и решении вопроса о границе с Мексикой действительно верны, то проект является "мертворожденным". Спикер Палаты представителей США направил письма своим коллегам, в которых отреагировал на сообщения о вероятной действительности указанных в проекте закона предложенных положений.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Республиканской партии намекнули на "плане Б" насчет помощи Украине.
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Ігор
сегодня, 11:23
То на чий стороні Бог юдейців? Як там розбудована баригами віра? Томос несправжній! А засліплені малоправославні, які не звикли мінятись, живуть старим і чіпляються за старе: б'ють поклони у тій секті і несуть пожертви. Скільки скільки потрібно? Навіщо коли кожного року митниця краде бюджет країни? Корумпований чиновники щороку з'їдають бюджет країни. Гниле не дасть плодів!