logo

BTC/USD

41765.22

ETH/USD

2264.14

LTC/USD

66.85

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Белый дом отреагировал на заявление спикера Палаты о том, что сделка для помощи Украине "мертва"
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом отреагировал на заявление спикера Палаты о том, что сделка для помощи Украине "мертва"

Жан-Пьер обратилась к республиканцам и спросила, хотят ли они действительно решить проблему или набрать политические очки

сегодня, 11:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Республиканцы в Палате представителей США стоят перед выбором – хотят ли они решить проблему с границей и помощью Украине или набрать политические очки. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом отреагировал на заявление спикера Палаты о том, что сделка для помощи Украине "мертва"

Белый дом. Фото: из открытых источников

Чиновница подчеркнула, окончательное решение будет за Палатой, однако республиканцы и демократы в Сенате смогли прийти к соглашению. 

"Они сказали: Мы собираемся это сделать. Мы собираемся попытаться выяснить – провести переговоры добросовестно и попытаться выяснить, как нам прийти к двухпартийному соглашению", — высказалась Жан-Пьер.

Она отметила, что президент США Джо Байден заявил о готовности решить вопрос с границей, поскольку это касается национальной безопасности.

"Республиканцы в Палате представителей должны выбирать: хотят ли они помочь или хотят набрать политические очки?", — резюмировала спикер Белого дома.

Отметим, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если слухи о содержании законопроекта Сената о финансовой помощи Украине и решении вопроса о границе с Мексикой действительно верны, то проект является "мертворожденным". Спикер Палаты представителей США направил письма своим коллегам, в которых отреагировал на сообщения о вероятной действительности указанных в проекте закона предложенных положений.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему участились заявления о нехватке военной помощи Украине: чье решение может изменить ситуацию. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Республиканской партии намекнули на "плане Б" насчет помощи Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/01/26/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-and-national-climate-advisor-ali-zaidi/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:23

То на чий стороні Бог юдейців? Як там розбудована баригами віра? Томос несправжній! А засліплені малоправославні, які не звикли мінятись, живуть старим і чіпляються за старе: б'ють поклони у тій секті і несуть пожертви. Скільки скільки потрібно? Навіщо коли кожного року митниця краде бюджет країни? Корумпований чиновники щороку з'їдають бюджет країни. Гниле не дасть плодів!


Новости

Все новости