Белый дом отреагировал на заявление спикера Палаты о том, что сделка для помощи Украине "мертва"

Республиканцы в Палате представителей США стоят перед выбором – хотят ли они решить проблему с границей и помощью Украине или набрать политические очки. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом. Фото: из открытых источников

Чиновница подчеркнула, окончательное решение будет за Палатой, однако республиканцы и демократы в Сенате смогли прийти к соглашению.

"Они сказали: Мы собираемся это сделать. Мы собираемся попытаться выяснить – провести переговоры добросовестно и попытаться выяснить, как нам прийти к двухпартийному соглашению", — высказалась Жан-Пьер.

Она отметила, что президент США Джо Байден заявил о готовности решить вопрос с границей, поскольку это касается национальной безопасности.

"Республиканцы в Палате представителей должны выбирать: хотят ли они помочь или хотят набрать политические очки?", — резюмировала спикер Белого дома.

Отметим, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если слухи о содержании законопроекта Сената о финансовой помощи Украине и решении вопроса о границе с Мексикой действительно верны, то проект является "мертворожденным". Спикер Палаты представителей США направил письма своим коллегам, в которых отреагировал на сообщения о вероятной действительности указанных в проекте закона предложенных положений.

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