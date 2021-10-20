Берег японского острова покрыли «корабли-призраки» (ВИДЕО)

Берег японского острова Иводзима, который расположен в Тихом океане на 1250 км южнее Токио, покрылся "кораблями-призраками".

В Японии со дна поднялись корабли-призраки / Фото: www.vladtime.ru

Как сообщает телеканал Asahi, в результате извержения подводного вулкана Сурибати в районе острова, которое произошло в конце лета текущего года, 24 корабля времен Второй мировой войны, затопленные американскими военными, поднялись со дна. Это произошло из-за повышения уровня суши. Транспортные судна Военно-морских сил Японии осели на вулканическом пепле.

Журналисты отметили, что корабли были преднамерено затоплены американцами после окончания войны, чтобы их можно было использовать в качестве волнорезов. Сначала там планировали построить порт, но от идеи отказались из-за того, что остров оказался слишком плоским.

К слову, битва за Иводзиму началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года победой американских сил. Бой за этот остров оказался самым кровопролитным в истории Корпуса морской пехоты США, а также стал единственной операцией вооруженных сил Японской империи в ходе войны на Тихом океане, в которой общие потери США превысили потери Японии.

Напомним, в июне 2021 года возле британских островов Теркс и Кайкос, где проходит граница Бермудского треугольника, нашли "корабль-призрак", на борту которого обнаружили 20 тел, двое из них — дети. Причины смерти находящихся на борту людей, пока неизвестны, но следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Турция открыла для туристов "город-призрак", который исчез 50 лет назад. Речь идет о Вароше, в котором когда-то отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и другие знаменитости.

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