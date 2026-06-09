"Биби, будь осторожен": Трамп резко пригрозил Израилю

Президент США Дональд Трамп сделал жесткое предупреждение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на фоне нового обострения между Израилем и Ираном. По данным Axios, американский лидер дал понять, что дальнейшая эскалация может оставить Израиль без международной поддержки.

Трамп предупредил Нетаньяху. Фото из открытых источников

Заявление Трампа прозвучало после серии израильских ударов по целям, связанным с Ираном, а также в ответ на обстрелы со стороны Тегерана. Американский президент рассказал, что лично звонил по телефону Нетаньяху и призвал его воздержаться от новых атак.

Как пишет Axios, Израиль сообщил Вашингтон об операции в Бейруте слишком поздно, когда самолеты уже выполняли задания. Это вызвало недовольство в Белом доме, поскольку администрация Трампа пытается не допустить перерастания регионального конфликта в масштабную войну на Ближнем Востоке.

"Они уже были в пути. Но, в конце концов, я ограничил израильский удар", — сказал Трамп в интервью Axios.

Американский лидер также сообщил, что после израильских ударов получил звонки руководителей пяти государств региона. Они выразили обеспокоенность возможным дальнейшим обострением и попросили Вашингтон нажать на Израиль, чтобы остановить Нетаньяху.

Также издание отмечает, что США получили 8 июня уведомление Ирана о готовности прекратить обстрелы, если Израиль примет аналогичное решение. После этого Трамп позвонил по телефону Нетаньяху и пригрозил израильскому премьеру.

"Я сказал: "Биби, тебе лучше быть осторожным, иначе ты очень скоро останешься один на один с Ираном"", – рассказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп нецензурно выругался на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также "Кометнари" писали, что американские спецслужбы бьют тревогу из-за возможного шпионажа Израиля.