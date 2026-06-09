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"Биби, будь осторожен": Трамп резко пригрозил Израилю

Дональд Трамп жестко обратился к Биньямину Нетаньяху после ударов по Ирану.

9 июня 2026, 08:35
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сделал жесткое предупреждение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на фоне нового обострения между Израилем и Ираном. По данным Axios, американский лидер дал понять, что дальнейшая эскалация может оставить Израиль без международной поддержки.

"Биби, будь осторожен": Трамп резко пригрозил Израилю

Трамп предупредил Нетаньяху. Фото из открытых источников

Заявление Трампа прозвучало после серии израильских ударов по целям, связанным с Ираном, а также в ответ на обстрелы со стороны Тегерана. Американский президент рассказал, что лично звонил по телефону Нетаньяху и призвал его воздержаться от новых атак.

Как пишет Axios, Израиль сообщил Вашингтон об операции в Бейруте слишком поздно, когда самолеты уже выполняли задания. Это вызвало недовольство в Белом доме, поскольку администрация Трампа пытается не допустить перерастания регионального конфликта в масштабную войну на Ближнем Востоке.

"Они уже были в пути. Но, в конце концов, я ограничил израильский удар", — сказал Трамп в интервью Axios.

Американский лидер также сообщил, что после израильских ударов получил звонки руководителей пяти государств региона. Они выразили обеспокоенность возможным дальнейшим обострением и попросили Вашингтон нажать на Израиль, чтобы остановить Нетаньяху.

Также издание отмечает, что США получили 8 июня уведомление Ирана о готовности прекратить обстрелы, если Израиль примет аналогичное решение. После этого Трамп позвонил по телефону Нетаньяху и пригрозил израильскому премьеру.

"Я сказал: "Биби, тебе лучше быть осторожным, иначе ты очень скоро останешься один на один с Ираном"", – рассказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп нецензурно выругался на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также "Кометнари" писали, что американские спецслужбы бьют тревогу из-за возможного шпионажа Израиля.



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Источник: https://www.axios.com/2026/06/08/israel-iran-shooting-trump-ceasefire
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