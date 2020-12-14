Билл Гейтс предсказал сроки окончания пандемии коронавируса в США

Создатель и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс дал свое предсказание по поводу пандемии в США. По словам Гейтса, режим изоляции из-за Covid-19 будет продолжаться вплоть до 2022 года. Об этом миллиардер рассказал во время интервью с Джейком Таппером. Предприниматель отметил, что полностью поддерживает решение властей запретить работу ресторанов, баров, кафе и оставаться на самоизоляции.

ФОТО: Из открытых источников

Кроме того миллиардер считает, что если бы изначально можно было избежать такого количества смертей. Если бы абсолютно каждый человек придерживался банальных правил, носил маску, придерживался дистанции и добросовестно относился в сложившейся в мире ситуации, то речь о таком количестве погибших от Covid-19 не шла бы.



Билл Гейтс сделал прогноз, что ситуация с пандемией в США придет в норму еще не так скоро. Примерно к лету следующего года, после массовой вакцинации, можно будет наблюдать значительные улучшения. Однако, сказать, что вероятность заразиться коронавирусом мала, нельзя будет еще до 2022 года.

Кроме того бизнесмен подметил, что уже весной 2021 года можно будет готовиться в вакцинации от коронавируса. Уже в ближайшее время такие компании-производители как: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna, могут получить одобрение на вакцины от Covid-19



Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Трамп не разрешил вакцинировать сотрудников Белого дома, а также о том, что он хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку.

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