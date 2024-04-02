logo

BTC/USD

66536.10

ETH/USD

3364.61

LTC/USD

99.92

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Блинкен едет в Европу на переговоры: будет ли подыматься тема Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Блинкен едет в Европу на переговоры: будет ли подыматься тема Украины

Во время переговоров Блинкена с партнерами одной из тем станет ситуация в Украине

сегодня, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Францию и Бельгию. Одной из тем переговоров будет ситуация в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Блинкен едет в Европу на переговоры: будет ли подыматься тема Украины

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Энтони Блинкен начнет свое турне с Парижа, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном. Темами разговоров будут поддержка Украины, предотвращения расширения войны Израиля и ХАМАСа в Газе и обеспечение стабильности на Гаити.

Затем госсекретарь США отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО. Там планируется встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В завершение визита Блинкена в Бельгию состоятся отдельные переговоры с ЕС по вопросам торговли и распространения технологий.

Читайте также на портале "Комментарии" — после 9 апреля, когда американские парламентарии вернутся из отпуска, продолжиться обсуждение о законопроекте касательно внешней помощи, в том числе Украине. Судя по заявлениям спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он не намерен ставить на голосование вариант, поддержанный в феврале Сенатом (с выделением 60 млрд долларов безвозмездной помощи Украине). Похоже, ставка будет сделана на новый законопроект, где помощь намерены предоставить в виде кредита. Акцент также может делаться на передачу Украине арестованных российских активов. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" продолжающуюся эпопею с (не)выделением Штатами помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Майк Джонсон тянет время с выделением помощи Украине: как может решиться вопрос.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/ukraine-gaza-and-trade-talks-on-agenda-as-blinken-heads-to-europe-/7551727.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости