Украина стала еще ближе к получению ATACMS: в Конгрессе США создали резолюцию

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Кравцев Сергей
Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, в пятницу объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников
Как заявил соавтор резолюции, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккоул, если США не предоставят Украине всего необходимого оружия, то будут способствовать затягиванию войны.
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В документе упоминаются решения правительств Великобритании и Франции передать дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG соответственно дальностью 250 километров
В случае принятия Палата представителей призовет США "немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины в неспровоцированной агрессивной войне России, одновременно сохраняя боеготовность американских военных".
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