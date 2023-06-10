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Украина стала еще ближе к получению ATACMS: в Конгрессе США создали резолюцию

По мнению авторов резолюции, ракеты ATACMS уравновесят потенциалы РФ и Украины, потому что все еще у Москвы есть преимущество в компоненте ракетного вооружения

сегодня, 10:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, в пятницу объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Украина стала еще ближе к получению ATACMS: в Конгрессе США создали резолюцию

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Как заявил соавтор резолюции, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккоул, если США не предоставят Украине всего необходимого оружия, то будут способствовать затягиванию войны.


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"Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. Поэтому крайне обидно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь ее Вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя", – считает он.

В документе упоминаются решения правительств Великобритании и Франции передать дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG соответственно дальностью 250 километров

"Соединенные Штаты и страны-союзники совместно владеют тысячами ракет ATACMS, которые могли бы передать Украине", – говорится в проекте резолюции, где указывается, что нынешнее преобладание России в дальнобойном оружии "заставляет украинские силы бороться в значительно более невыгодном положении".

В случае принятия Палата представителей призовет США "немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины в неспровоцированной агрессивной войне России, одновременно сохраняя боеготовность американских военных".

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Источник: https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/06/2023.06.08-atacms-res.-final-copy.pdf
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