Опрос показал, какие вопросы для американцев критически важные: на каком месте война в Украине

Свежий социологический опрос показывает, что вопрос границы с Мексикой и эмиграции стал критически важным для американцев. 45% опрошенных жителей США считают ситуацию на границе кризисом, а 30% называют ее очень серьезной. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты соцопроса CBS News/YouGov.

США. Фото: из открытых источников

65% респондентов считают неудовлетворительной работу республиканцев в этом вопросе, при том, что республиканцы больше поддерживают ограничения на границе с Мексикой и поэтому даже задерживают помощь Украине. 68% жителей США считают недостаточной и работу Байдена в этом направлении (такое мнение поддерживают и 40% сторонников действующего президента).

Среди важнейших проблем для жителей США вопрос границы стоит на втором месте (21%) после инфляции (26%). При этом войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных.

Эксперты считают, что эти данные показывают, что в преддверии выборов вопрос границы стал проблемой для обеих партий. Поэтому можно надеяться на достижение консенсуса в этом вопросе, который поможет разблокировать помощь для Украины, по которой, кажется, уже ни у республиканцев, ни у демократов не возникает вопросов.

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