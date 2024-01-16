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Опрос показал, какие вопросы для американцев критически важные: на каком месте война в Украине

Жители США считаются вопрос границы с Мексикой значительно более важным для своей страны, чем вторжение РФ в Украину

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Свежий социологический опрос показывает, что вопрос границы с Мексикой и эмиграции стал критически важным для американцев. 45% опрошенных жителей США считают ситуацию на границе кризисом, а 30% называют ее очень серьезной. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты соцопроса CBS News/YouGov.

Опрос показал, какие вопросы для американцев критически важные: на каком месте война в Украине

США. Фото: из открытых источников

65% респондентов считают неудовлетворительной работу республиканцев в этом вопросе, при том, что республиканцы больше поддерживают ограничения на границе с Мексикой и поэтому даже задерживают помощь Украине. 68% жителей США считают недостаточной и работу Байдена в этом направлении (такое мнение поддерживают и 40% сторонников действующего президента).

Среди важнейших проблем для жителей США вопрос границы стоит на втором месте (21%) после инфляции (26%). При этом войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных.

Эксперты считают, что эти данные показывают, что в преддверии выборов вопрос границы стал проблемой для обеих партий. Поэтому можно надеяться на достижение консенсуса в этом вопросе, который поможет разблокировать помощь для Украины, по которой, кажется, уже ни у республиканцев, ни у демократов не возникает вопросов.

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Также "Комментарии" сообщали – от поддержки Запада, в частности США зависит баланс сил в войне, которую Россия начала против Украины. Но Вашингтон не переходит к передаче оружия, что может изменить баланс сил из-за страха перед применением РФ ядерного оружия. Об этом пишет The Sunday Times.




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