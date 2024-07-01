Болеет ли Байден на деменцию: врач дал однозначный ответ

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Slava Kot
Неуверенное выступление Байдена на дебетах с Трампом вернуло дискуссии о состоянии здоровья президента США и возможных симптомах деменции у американского лидера. Специалист по изучению и лечению болезней пожилых людей Дэниел Дж. Стоун ответил, болеет ли Байден подобными заболеваниями.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
78-летний бывший президент США Дональд Трамп предположил, что выступления 81-летнего Джо Байдена могут свидетельствовать о понижении его умственных способностей. Кроме того, эта тема активно начала обсуждаться после президентских дебатов, когда Байдена призывали отказаться от участия в выборах.
Врач-гериатр Дэниел Дж. Стоун отреагировал на сообщения и объяснил ситуацию о возможных нарушениях в работе мозга Джо Байдена. По словам Стоуна, память состоит из трех компонентов – формирование, хранение и воспроизведение. По его словам, у людей постарше могут возникнуть некоторые задержки с последним этапом.
По словам американского врача, болезнь Альцгеймера, являющаяся самой распространенной причиной деменции, имеет другие характеристики.
По словам врача, у Байдена нет признаков болезни Альцгеймера. На пресс-конференциях он вспоминает новые события, говорит медленно и делает паузы, чтобы подобрать слова, как и другие люди с доброкачественным возрастным нарушением памяти.
Специалист по возрастным болезням объясняет, что из-за проблем с легким заиканием публичные выступления Байдена могут иметь негативную реакцию. В результате оппоненты Байдена и незнающие люди пользуются этим, сочетая заикание со стереотипами о стариках, чтобы создать ложную историю о здоровье президента.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после поражения на дебатах Байден принял решение о своем участии в президентской гонке.
Также "Комментарии" писали о первых результатах опросов, показавших, как изменился рейтинг Байдена и Трампа после дебатов.
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