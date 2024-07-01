Болеет ли Байден на деменцию: врач дал однозначный ответ

Неуверенное выступление Байдена на дебетах с Трампом вернуло дискуссии о состоянии здоровья президента США и возможных симптомах деменции у американского лидера. Специалист по изучению и лечению болезней пожилых людей Дэниел Дж. Стоун ответил, болеет ли Байден подобными заболеваниями.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

78-летний бывший президент США Дональд Трамп предположил, что выступления 81-летнего Джо Байдена могут свидетельствовать о понижении его умственных способностей. Кроме того, эта тема активно начала обсуждаться после президентских дебатов, когда Байдена призывали отказаться от участия в выборах.

Врач-гериатр Дэниел Дж. Стоун отреагировал на сообщения и объяснил ситуацию о возможных нарушениях в работе мозга Джо Байдена. По словам Стоуна, память состоит из трех компонентов – формирование, хранение и воспроизведение. По его словам, у людей постарше могут возникнуть некоторые задержки с последним этапом.

"Самой распространенной проблемой среди пожилых людей является медленное припоминание. Это знакомое явление, когда слово скрывается или имя крутится на кончике языка. Вы знаете имя, оно в вашем банке воспоминаний, просто к нему нельзя быстро получить доступ. Эта проблема, которая называется возрастным нарушением памяти, часто начинается у людей в возрасте 30 лет и постепенно прогрессирует. Это мешает, но не выводит из строя человека", – говорит гериатр.

По словам американского врача, болезнь Альцгеймера, являющаяся самой распространенной причиной деменции, имеет другие характеристики.

"Пострадавшие теряют способность сохранять новые воспоминания. Они все еще могут получить доступ к старым воспоминаниям в своем банке памяти и могут вспомнить события, произошедшие десятилетия назад. Но они не могут сказать вам, что они ели на завтрак, потому что это никогда не вошло в банк памяти", – объясняет Стоун.

По словам врача, у Байдена нет признаков болезни Альцгеймера. На пресс-конференциях он вспоминает новые события, говорит медленно и делает паузы, чтобы подобрать слова, как и другие люди с доброкачественным возрастным нарушением памяти.

Специалист по возрастным болезням объясняет, что из-за проблем с легким заиканием публичные выступления Байдена могут иметь негативную реакцию. В результате оппоненты Байдена и незнающие люди пользуются этим, сочетая заикание со стереотипами о стариках, чтобы создать ложную историю о здоровье президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после поражения на дебатах Байден принял решение о своем участии в президентской гонке.

Также "Комментарии" писали о первых результатах опросов, показавших, как изменился рейтинг Байдена и Трампа после дебатов.