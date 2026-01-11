Большая ошибка Трампа: он прочитал вслух приватную записку (ВІДЕО)

Во время официальной пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп допустил курьезную ошибку. Американский лидер вслух зачитал рукописную частную записку, переданную ему государственным секретарем Марко Рубио. Инцидент попал в прямую трансляцию и быстро распространился по социальным сетям.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Встреча в Белом доме проходила при участии руководителей 17 ведущих энергетических компаний и была посвящена политике США по Венесуэле после задержания Николаса Мадуро и последующей безопасности американского бизнеса в регионе. В какой-то момент Марко Рубио незаметно передал Трампу короткое письменное сообщение.

Однако Трамп, не поняв контекста, взял записку и зачитал ее вслух.

"Возвращайся к Chevron. Они хотят что-то обсудить", — сказал Трамп.

Эта фраза вызвала заметное смущение в зале, а сам Рубио выглядел несколько удивленным. Осознав ошибку, Трамп рассмеялся и попытался перевести инцидент в шутку, чтобы разрядить атмосферу.

Видео с момента курьезной ситуации опубликовал журналист Аарон Рупар. За менее чем двое суток его просмотрели более 20 миллионов пользователей.

