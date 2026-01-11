logo_ukra

Велика помилка Трампа: він прочитав вголос приватну записку (ВІДЕО)
НОВИНИ

Велика помилка Трампа: він прочитав вголос приватну записку (ВІДЕО)

Дональд Трамп під час пресконференції помилково зачитав приватну записку від держсекретаря Марко Рубіо.

11 січня 2026, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час офіційної пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп припустився курйозної помилки. Американський лідер уголос зачитав рукописну приватну записку, передану йому державним секретарем Марко Рубіо. Інцидент потрапив у пряму трансляцію та швидко поширився у соціальних мережах.

Велика помилка Трампа: він прочитав вголос приватну записку (ВІДЕО)

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Зустріч у Білому домі відбувалася за участі керівників 17 провідних енергетичних компаній і була присвячена політиці США щодо Венесуели після затримання Ніколаса Мадуро та подальшій безпеці американського бізнесу в регіоні. У певний момент Марко Рубіо непомітно передав Трампу коротке письмове повідомлення.

Однак Трамп, не зрозумівши контексту, взяв записку і зачитав її вголос.

"Повертайся до Chevron. Вони хочуть щось обговорити", — сказав Трамп.

Ця фраза викликала помітне збентеження в залі, а сам Рубіо виглядав трохи здивованим. Усвідомивши помилку, Трамп розсміявся і спробував перевести інцидент у жарт, аби розрядити атмосферу.

Відео з моментом курйозної ситуації опублікував журналіст Аарон Рупар. За менш ніж дві доби його переглянули понад 20 мільйонів користувачів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, чому одягнув на зустріч з нафтовими магнатами значок зі своїм мультяшним зображенням. Як пояснив президент США, йому цей значок подарували і він його називає "Щасливий Трамп".

Також "Коментарі" писали, що Європа готує "військову" відповідь Трампу через зазіхання на Гренландію. Велика Британія обговорює з іншими країнами ЄС можливість відправити на острів свої війська.



