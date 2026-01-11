Трамп розповів, чому він носить значок зі своїм мультяшним зображенням

Президент США Дональд Трамп з’явився з нетиповий аксесуаром під час зустрічі з керівниками провідних нафтових компаній. Журналісти помітили на його лацкані значок із мультяшним зображенням самого Трампа, який висів поруч з традиційним американським прапором.

Трамп пояснив, чому носить значок з власним зображенням. Фото: AFP

Фото значка з мультяшним Трампом миттєво розійшлися соцмережами, де викликали хвилю іронії та припущень про "культ особистості" американського лідера. Згодом Трамп пояснив походження аксесуара, який, за його словами, отримав назву Happy Trump — "Щасливий Трамп".

"Хтось мені це дав. Знаєте, що це таке? Це називається "Щасливий Трамп". Враховуючи той факт, що я ніколи не буваю щасливим, я ніколи не буваю задоволеним. Я ніколи не буду задоволений, доки ми знову не зробимо Америку великою, але ми вже досить близько до цього. Хтось мені його дав, тож я його одягнув", — пояснив Трамп.

Дональд Трамп і його значок "Щасливий Трамп"

Попри те, що Трамп прийшов на зустріч зі своїм "щасливим" значком, це не принесло очікуваного результату. Президент розраховував залучити до 10 мільярдів доларів інвестицій у венесуельську нафтову галузь, однак представники бізнесу виявилися стриманими. Керівник ExxonMobil Даррен Вудс прямо заявив, що за нинішніх умов проєкт "не підлягає інвестуванню" через правові та безпекові ризики після викрадення Ніколаса Мадуро з Венесуели.

Навіть давні союзники Трампа серед інвесторів наголошували на відсутності гарантій стабільності та сумнівалися, що будь-які домовленості збережуть чинність після завершення його президентства.

