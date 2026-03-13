logo

72781

2146.05

44.16

50.96

Больше не миротворец: от чего внезапно решил отказаться Трамп

Дональд Трамп потерял интерес к получению Нобелевской премии мира

13 марта 2026, 15:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет обсуждать тему возможного получения Нобелевской премии мира. В интервью журналисту издания Washington Examiner ему задали вопрос, может ли война с Ираном повысить его шансы на получение престижной награды.

Больше не миротворец: от чего внезапно решил отказаться Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ответ глава Белого дома ответил, что он не знает ответа на этот вопрос и его больше не интересует Нобелевская премия мира.

Дональд Трамп также отметил, что не обсуждал вопрос о Нобелевской премии во время бесед с иностранными лидерами после начала нового конфликта на Ближнем Востоке.

"Нет, я не говорю о Нобелевской премии", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа за почти две недели войны с Иран столкнулась с серьезной проблемой – скорым истощением запасов ключевого вооружения, в том числе дальнобойных ракет. Это вызвало беспокойство по поводу стоимости кампании и способности США оперативно пополнять свои военные арсеналы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, речь прежде всего идет о современных крылатых ракетах большой дальности Tomahawk cruise missile. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, только за первые 100 часов начавшейся 28 февраля войны США использовали 168 таких ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что, по его информации, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, отец которого, бывший верховный лидер, был д=ликвидирован в первый же день военной операции США и Израиля против Ирана, жив, но "ранен". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.




