Больше не миротворец: от чего внезапно решил отказаться Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет обсуждать тему возможного получения Нобелевской премии мира. В интервью журналисту издания Washington Examiner ему задали вопрос, может ли война с Ираном повысить его шансы на получение престижной награды.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ответ глава Белого дома ответил, что он не знает ответа на этот вопрос и его больше не интересует Нобелевская премия мира.

Дональд Трамп также отметил, что не обсуждал вопрос о Нобелевской премии во время бесед с иностранными лидерами после начала нового конфликта на Ближнем Востоке.

"Нет, я не говорю о Нобелевской премии", – сказал он.

