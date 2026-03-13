Більше не миротворець: від чого раптово вирішив відмовитись Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не хоче обговорювати тему можливого здобуття Нобелівської премії миру. В інтерв'ю журналісту видання Washington Examiner йому запитали, чи може війна з Іраном підвищити його шанси на здобуття престижної нагороди.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У відповідь глава Білого дому відповів, що він не знає відповіді на це запитання, і його більше не цікавить Нобелівська премія миру.

Дональд Трамп також зазначив, що не обговорював питання про Нобелівську премію під час бесід із іноземними лідерами після початку нового конфлікту на Близькому Сході.

"Ні, я не говорю про Нобелівську премію", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація президента США Дональда Трампа за майже два тижні війни з Іраном зіткнулася з серйозною проблемою – швидким виснаженням запасів ключового озброєння, зокрема далекобійних ракет. Це викликало занепокоєння щодо вартості кампанії та здатності США оперативно поповнювати свої військові арсенали. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

За їхніми словами, йдеться насамперед про сучасні крилаті ракети великої дальності Tomahawk cruise missile. За підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, лише за перші 100 годин війни США, що почалася 28 лютого, використовували 168 таких ракет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що, за його інформацією, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, батько якого, колишній верховний лідер, був д=ліквідований у перший же день військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, живий, але поранений. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters.



