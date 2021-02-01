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Главная Новости Мир США Брызнули в лицо из баллончика: в Сети появилось шокирующее ВИДЕО задержания ребенка полицейскими в США
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Брызнули в лицо из баллончика: в Сети появилось шокирующее ВИДЕО задержания ребенка полицейскими в США

Полицию на ребенка вызвала его мать

сегодня, 11:02
Автор:

Мокрик Анастасия








Брызнули в лицо из баллончика: в Сети появилось шокирующее ВИДЕО задержания ребенка полицейскими в США

В Нью-Йорке полицейский брызнул ребенку в лицо из перцового баллончика - фото: pixabay.com

В социальной сети появилось видео жестокого задержания 9-летнего ребенка полицейскими. На девочку надели наручники и брызнули в лицо из перцового баллончика. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент случился в северной части штата Нью-Йорк. В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что её хочет убить собственная дочь. Также, по словам звонившей, после совершения задуманного ребенок намеревался покончить с собой. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. 

На одном из видео, опубликованном на канале Colorado Donkey Watch, видно как ребенок убегает от прибывшей на место полиции. Некоторое время стражам порядка пришлось потратить на то, чтобы поймать девочку. Однако она сразу же начала сопротивляться и кричать.

"Я хочу к своему отцу. Подожди, я просто хочу увидеть отца, пожалуй ста. Я требую", — всё время кричала 9-летняя девочка, пока её пытались поймать правоохранители.

После очередной попытки успокоить девочку и усадить её в полицейскую машину, стражи порядка надели на неё наручники. Однако даже это не помогло успокоить буйного ребенка. В итоге один из правоохранителей достал перцовый баллончик и брызнул неугомонной девочке прямо в лицо. Только после этого она немного успокоилась.

Позже заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон заявил, что ребенок склонен к суициду. На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Видео были опубликованы на YouTube-канале KHOU 11.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в центре Москвы мужчина совершил самоподжог. В Сети появилось шокирующее видео. Также сайт информировал о том, что в США прямо в супермаркете школьница убила 15-летнюю девочку, показывая это в прямом эфире в социальной сети. 



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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/13906430/rochester-cops-pepper-spray-suicidal-girl-face/
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