Будет ли наземное вторжение США в Иран: Трамп дал окончательный ответ

С начала военной операции США и Израиля Иран потерял все. Пока нет необходимости наземного вторжения. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Заявление министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи о готовности к наземному вторжению Трамп назвал "бесполезными комментариями". Мол, Белый дом пока не рассматривает именно такой вариант.

"Это (наземное вторжение – ред.) пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли свой флот. Они потеряли все, что могли потерять", – высказался американский лидер.

По его словам, у военных Соединенных Штатов достаточно ресурсов для продолжения ударов.

"У нас огромное количество боеприпасов. У нас их больше, чем когда-либо. У нас их много в других странах", – заявил Дональд Трамп.

"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", — подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете уже есть такие.

"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", — заявил Трамп.

