Чи буде наземне вторгнення США до Ірану: Трамп дав остаточну відповідь

Від початку військової операції США та Ізраїлю Іран "втратив все". Наразі немає нагальної необхідності наземного вторгнення. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп.

Заяву міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про готовність до наземного вторгнення Трамп назвав "марними коментарями". Мовляв, Білий дім наразі не розглядає саме такий варіант.

"Це (наземне вторгнення – ред.) марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили свій флот. Вони втратили все, що могли втратити", — висловився американський лідер.

З його слів, військові Сполучених Штатів мають достатньо ресурсів для продовження ударів.

"У нас величезна кількість боєприпасів. У нас їх найбільше, ніж будь-коли. У нас їх багато в інших країнах", — заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп прямо натякнув, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, він має кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

"Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто відновлюватиме все протягом 10 років", — наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що США хочуть, щоб у Ірану був "хороший лідер", і Вашингтон на прикметі має вже такі.

"У нас є кілька людей, які, я думаю, добре впоралися б з цією роботою", — заявив Трамп.

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю.




