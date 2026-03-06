Чи буде наземне вторгнення США до Ірану: Трамп дав остаточну відповідь

Рубрики
Кравцев Сергей
Від початку військової операції США та Ізраїлю Іран "втратив все". Наразі немає нагальної необхідності наземного вторгнення. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Заяву міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про готовність до наземного вторгнення Трамп назвав "марними коментарями". Мовляв, Білий дім наразі не розглядає саме такий варіант.
З його слів, військові Сполучених Штатів мають достатньо ресурсів для продовження ударів.
"У нас величезна кількість боєприпасів. У нас їх найбільше, ніж будь-коли. У нас їх багато в інших країнах", — заявив Дональд Трамп.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп прямо натякнув, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, він має кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".
Він додав, що США хочуть, щоб у Ірану був "хороший лідер", і Вашингтон на прикметі має вже такі.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.