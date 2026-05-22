Будет ли новая война США против Кубы: в Госдепе сделали важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли новая война США против Кубы: в Госдепе сделали важное заявление

Марко Рубио практически не верит в дипломатическое решение вопроса

22 мая 2026, 11:09
Автор: Кравцев Сергей
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает военного сценария в отношении Кубы. Он сомневается, что может сработать дипломатия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Марко Рубио, которое приводит "The Guardian".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, заключенное путем переговоров.

"Это всегда наш приоритет. Это остается нашим приоритетом в отношении Кубы", — сказал госсекретарь.

Впрочем, Марко Рубио признал, что шансов на дипломатическое решение ситуации немного.

"Я просто честно говорю с вами: вероятность того, что это произойдет, учитывая, с кем мы имеем дело сейчас, невысока", — сказал Рубио.

На вопрос, применят ли США силу на Кубе для изменения политической системы острова, Марко Рубио повторил, что дипломатическое урегулирование является для Вашингтона приоритетным.

Однако он уточнил, что "президент США всегда имеет возможность сделать все необходимое для поддержки и защиты национальных интересов".

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты резко активизировали военную разведку вблизи Кубы. За последнюю неделю американские военные самолеты и беспилотники осуществили не менее 25 миссий у острова, что вызвало волну предположений о возможной подготовке Вашингтона к масштабной операции в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные сервисов авиационного мониторинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты Америки "освобождают" Кубу и "помогают" кубинскому народу. Однако эскалации не будет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/may/22/marco-rubio-doubtful-diplomacy-cuba-trump-renews-threat-military-action
