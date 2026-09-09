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Будет ли замена Виткоффа: в США ответили, возглавит ли директор ЦРУ переговоры о мире в Украине

В Белом доме опровергли слухи о назначении главы ЦРУ Джона Рэтклиффа главным переговорщиком по Украине.

9 сентября 2026, 20:25
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Slava Kot

В Белом доме опровергли информацию о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может стать новым главным переговорщиком США по войне в Украине. Накануне подобные предположения появились у западных медиа на фоне попыток Вашингтона активизировать дипломатический процесс.

Будет ли замена Виткоффа: в США ответили, возглавит ли директор ЦРУ переговоры о мире в Украине

Джон Рэтклифф. Фото: AP

Пресссекретарь Белого дома Анна Келли заявила, что специальный представитель США Стив Виткофф и Джаред Кушнер продолжают вести переговоры и пользуются полным доверием президента Дональда Трампа.

"Специальный представитель Виткофф и Джаред Кушнер продолжают невероятно усердно работать над достижением мирного соглашения, и президент полностью доверяет им ведение переговоров от имени Соединенных Штатов", — сказала Келли.

Заявление пресс-секретаря Белого дома прозвучало после публикации Financial Times, которая сообщила о возможном усилении роли Рэтклиффа на украинском направлении. По данным издания, администрация США рассматривает его более активное участие в контактах между Москвой и Киевом.

Речь идет не обязательно о полной замене нынешних переговорщиков. Ретклифф, по информации FT, может больше взаимодействовать с представителями разведки России и Украины и параллельно поддерживать дипломатические контакты. Ужесточение роли директора ЦРУ не означало бы автоматического отстранения Стива Виткоффа. По данным издания, он сохранил бы должность специального представителя США по мирным миссиям, которая охватывает не только Украину, но и Ближний Восток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ приезжал в РФ с предложением от США по окончании войны.
Также "Комментарии" писали, что у Путина сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной. Какие условия Кремля.



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