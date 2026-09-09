Чи буде заміна Віткоффа: у США відповіли, чи очолить директор ЦРУ переговори про мир в Україні

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Slava Kot
У Білому домі спростували інформацію про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може стати новим головним переговорником США щодо війни в Україні. Напередодні такі припущення з’явилися у західних медіа на тлі спроб Вашингтона активізувати дипломатичний процес.
Джон Реткліфф. Фото: AP
Прессекретар Білого дому Анна Келлі заявила, що спеціальний представник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують вести переговори та користуються повною довірою президента Дональда Трампа.
Заява речниці Білого дому пролунала після публікації Financial Times, яка повідомила про можливе посилення ролі Реткліффа на українському напрямку. За даними видання, адміністрація США розглядає його активнішу участь у контактах між Москвою та Києвом.
Йдеться не обов’язково про повну заміну нинішніх переговорників. Реткліфф, за інформацією FT, може більше взаємодіяти з представниками розвідки Росії та України й паралельно підтримувати дипломатичні контакти. Посилення ролі директора ЦРУ не означало б автоматичного відсторонення Стіва Віткоффа. За даними видання, він зберіг би посаду спеціального представника США з мирних місій, яка охоплює не лише Україну, а й Близький Схід.