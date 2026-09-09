Чи буде заміна Віткоффа: у США відповіли, чи очолить директор ЦРУ переговори про мир в Україні

У Білому домі спростували інформацію про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може стати новим головним переговорником США щодо війни в Україні. Напередодні такі припущення з’явилися у західних медіа на тлі спроб Вашингтона активізувати дипломатичний процес.

Джон Реткліфф. Фото: AP

Прессекретар Білого дому Анна Келлі заявила, що спеціальний представник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують вести переговори та користуються повною довірою президента Дональда Трампа.

"Спеціальний представник Віткофф та Джаред Кушнер продовжують неймовірно старанно працювати над досягненням мирної угоди, і президент повністю довіряє їм ведення переговорів від імені Сполучених Штатів", — сказала Келлі.

Заява речниці Білого дому пролунала після публікації Financial Times, яка повідомила про можливе посилення ролі Реткліффа на українському напрямку. За даними видання, адміністрація США розглядає його активнішу участь у контактах між Москвою та Києвом.

Йдеться не обов’язково про повну заміну нинішніх переговорників. Реткліфф, за інформацією FT, може більше взаємодіяти з представниками розвідки Росії та України й паралельно підтримувати дипломатичні контакти. Посилення ролі директора ЦРУ не означало б автоматичного відсторонення Стіва Віткоффа. За даними видання, він зберіг би посаду спеціального представника США з мирних місій, яка охоплює не лише Україну, а й Близький Схід.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що глава ЦРУ приїжджав до РФ з пропозицією від США щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна зробили нову заяву про мирні переговори з Україною. Які умови Кремля.