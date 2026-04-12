США "Будут большие проблемы": Трамп поставил жесткий ультиматум Китаю через Иран
"Будут большие проблемы": Трамп поставил жесткий ультиматум Китаю через Иран

Дональд Трамп предупредил Китай о "больших проблемах" в случае поставок оружия Ирану. Разведка США сообщает о возможных передачах ПВО.

12 апреля 2026, 07:10
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Китая из-за информации разведки о возможных поставках вооружения в Иран. По его словам, Пекин столкнется с "большими проблемами", если такие действия подтвердятся.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, американская разведка считает, что Китай может в ближайшие недели передать Тегерану системы противовоздушной обороны, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы. Такие комплексы способны поражать низколетящие цели и уже использовались при недавнем обострении между США и Ираном.

Трамп отреагировал на эту информацию и заявил, что Вашингтон не оставит без ответа подобные шаги, хотя конкретных мер не уточнил.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, понятно?" – сказал Трамп.

Американский лидер не подтвердил, обсуждал ли этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином, с которым планирует встретиться в следующем месяце.

Китай традиционно рассматривается как один из ключевых партнеров Тегерана, хотя официальный Пекин отрицает какие-либо поставки оружия сторонам конфликта. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что КНР "никогда не поставляла оружие ни одной из сторон".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без этого мира не будет. Какое требование Трамп выставил Ирану.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Китая на перемирие США и Ирана. В Пекине призвали стороны продолжать политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта. В МИД КНР заявили, что ожидают возобновление нормального транзитного сообщения через Ормузский пролив.



