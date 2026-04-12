"Будут отправлены в ад": Трамп заявил о блокировании США Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о начале блокировки судов в районе Ормузского пролива, резко обострив напряженную ситуацию в Персидском заливе. Его заявления прозвучали на фоне провальных переговоров между США и Ираном на фоне роста рисков глобальной энергетической безопасности.

Дональд Трамп на платформе Truth Social утверждает, что Иран "не выполнил обещаний" по открытию Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон вынужден реагировать, поскольку Тегеран создает угрозу международному судоходству.

"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, которые будут пытаться войти в Ормузский пролив или выйти из него. В какой-то момент мы дойдем до принципа "всем разрешается входить, всем разрешается выходить", но Иран не разрешил этого, просто сказав: "Там где-то может быть мина", о которой никто кроме них не знает", — пишет Трамп.

Трамп заявил, что поручил ВМС США "перехватывать суда" и обезвреживать любые мины, которые могут быть установлены в районе пролива. Президент США также пригрозил силовым ответом в случае иранских атак на американские или коммерческие корабли.

"Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет отправлен в ад! Иран знает лучше любого, как покончить с этой ситуацией, которая уже опустошила их страну", — заявил Трамп.

Также Трамп приказал перехватывать суда, которые начали платить Ирану для прохода через Ормузский пролив.

Отдельно американский президент упомянул переговоры в Исламабаде, заявив, что США были "очень близки к договоренностям", однако ключевой вопрос, касающийся иранской ядерной программы, остался нерешенным. По его словам, Тегеран отказывается от любых уступок, что делает соглашение невозможным.

Напомним, что после начала операции США против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив и требует за его прохождение уплату. Ранее этот водный путь считался международными водами, поэтому был свободен от дополнительных уплат. Если США заблокирует пролив, то он будет закрыт для любых кораблей, в том числе тех, кто готов был платить пошлину Ирану.

