В Ірані відреагували на зрив переговорів з США: що заявили

Після майже доби інтенсивних переговорів між США та Іраном сторони так і не змогли досягти угоди щодо тривалого припинення конфлікту. У Тегерані заявили, що ключовою перешкодою стали розбіжності з США щодо кількох принципових питань.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї повідомив, що переговори в Ісламабаді дали часткові результати, однак "дві-три ключові теми" залишилися невирішеними. За його словами, очікувати прориву за один раунд було нереалістично.

"Не варто було очікувати укладення угоди зі Сполученими Штатами за одну зустріч. Хоча й було знайдено певний компроміс у деяких аспектах, щодо двох-трьох ключових питань існують суттєві розбіжності", — сказав Бакаї.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Галібаф заявив, що іранська делегація діяла з "доброю волею", однак не змогла отримати достатнього рівня довіри до американської сторони. Він також наголосив, що досвід попередніх конфліктів змушує Тегеран обережно ставитися до подібних домовленостей.

"Мої колеги в іранській делегації висунули конструктивні ініціативи для просування вперед, але інша сторона зрештою не змогла в цьому раунді переговорів здобути довіру іранської делегації. США зрозуміли нашу логіку та наші принципи, і тепер настав час вирішити, чи здатні вони завоювати нашу довіру", — сказав Галібаф.

З американського боку раніше наголошували, що головною проблемою є небажання Тегерана взяти чіткі зобов’язання щодо відмови від ядерної програми. Віцепрезидент Джей Ді Венс підкреслював, що саме це питання залишається визначальним для досягнення угоди.

За інформацією західних ЗМІ, серед спірних тем також були вимоги Ірану щодо контролю над Ормузькою протокою та небажання відмовлятися від запасів збагаченого урану.

