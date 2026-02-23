Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США

Рубрики
В ночь на 22 февраля на территории имения Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде произошел инцидент со стрельбой. По данным Секретной службы, около 1:30 человек проник на территорию резиденции президента США с ружьем и канистрой бензина, после чего нарушителя застрелили на месте.
Остин Такер Мартин был убит в имении Трампа. Фото из открытых источников
Как сообщает New York Post, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин. Издание пишет, что он был художником и ранее поддерживал Трампа, однако в последнее время разочаровался в его политике. В соцсетях Мартин публиковал рисунки и сообщения об экономических трудностях и так называемые "файлы Эпштейна", призывая "повышать осведомленность".
Рисунки Мартина
По словам знакомых, он был озабочен экономической ситуацией и считал, что власти во главе с Трампом скрывают информацию по делу Джеффри Эпштейна.
Мартин критиковал сокрытие "файлов Эпштейна"
Семья сообщила об исчезновении Остина Такера Мартина за день его смерти.
