Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США

В ночь на 22 февраля на территории имения Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде произошел инцидент со стрельбой. По данным Секретной службы, около 1:30 человек проник на территорию резиденции президента США с ружьем и канистрой бензина, после чего нарушителя застрелили на месте.

Как сообщает New York Post, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин. Издание пишет, что он был художником и ранее поддерживал Трампа, однако в последнее время разочаровался в его политике. В соцсетях Мартин публиковал рисунки и сообщения об экономических трудностях и так называемые "файлы Эпштейна", призывая "повышать осведомленность".





По словам знакомых, он был озабочен экономической ситуацией и считал, что власти во главе с Трампом скрывают информацию по делу Джеффри Эпштейна.

"Не знаю, читал ли ты о "файлах Эпштейна", но зло реально и его безошибочно можно распознать. Лучшее, что можем сделать такие люди, как ты и я, это использовать то небольшое влияние, которое мы имеем. Рассказать другим людям о том, что мы слышим о делах Эпштейна и что с этим делает правительство. Повысить осведомленность", – писал Мартин коллеге за неделю до проникновения в имение Трампа.

Семья сообщила об исчезновении Остина Такера Мартина за день его смерти.

