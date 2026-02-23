logo

Главная Новости Мир США Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США

Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину, проникшего в Мар-а-Лаго. СМИ раскрыли его личность и возможные мотивы.

23 февраля 2026, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 22 февраля на территории имения Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде произошел инцидент со стрельбой. По данным Секретной службы, около 1:30 человек проник на территорию резиденции президента США с ружьем и канистрой бензина, после чего нарушителя застрелили на месте.

Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США

Остин Такер Мартин был убит в имении Трампа. Фото из открытых источников

Как сообщает New York Post, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин. Издание пишет, что он был художником и ранее поддерживал Трампа, однако в последнее время разочаровался в его политике. В соцсетях Мартин публиковал рисунки и сообщения об экономических трудностях и так называемые "файлы Эпштейна", призывая "повышать осведомленность".

Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США - фото 2

Рисунки Мартина

По словам знакомых, он был озабочен экономической ситуацией и считал, что власти во главе с Трампом скрывают информацию по делу Джеффри Эпштейна.

"Не знаю, читал ли ты о "файлах Эпштейна", но зло реально и его безошибочно можно распознать. Лучшее, что можем сделать такие люди, как ты и я, это использовать то небольшое влияние, которое мы имеем. Рассказать другим людям о том, что мы слышим о делах Эпштейна и что с этим делает правительство. Повысить осведомленность", – писал Мартин коллеге за неделю до проникновения в имение Трампа.

Был сторонником Трампа: что известно о мужчине, застреленном в имении президента США - фото 2

Мартин критиковал сокрытие "файлов Эпштейна"

Семья сообщила об исчезновении Остина Такера Мартина за день его смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал детали, как в имении Трампа застрелили вооруженного мужчину.

Также "Комментарии" писали, что Джефри Эпштейн оставил своей последней партнерше большое состояние после смерти. Кто такая Карина Шуляк и что о ней известно.



Источник: https://nypost.com/2026/02/22/us-news/austin-tucker-martin-gunman-shot-dead-by-secret-service-at-mar-a-lago-was-obsessed-with-epstein-files-report/
